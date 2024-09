Certificazioni FIMI 39: certificati gli album di Guccini, Mace, Marracash ed Elodie. “Locura” di Lazza è platino in una settimana

Certificazioni FIMI settimana 39 del 2024.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI. Questa settimana sono stati assegnati 49 dischi di platino e 17 dischi d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Da record Bizarrap & Quevedo che con Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 raggiungono l’ottavo disco di platino (oltre 800.000 copie/unità). Doppio disco di platino per i The Verve con Bitter Sweet Symphony mentre raggiungono il platino Guru Josh Project con Infinity 2008, Rosalía & Ozuna con Yo x Ti, Tu x Mi, Lil Baby & Gunna con Drip Too Hard e KAROL G con Si Antes Te Hubiera Conocido.

DISCO D’ORO per:

Eminem – Houdini

– The Beatles – Help!

– Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond (1-5)

– Scissor Sisters – I Don’t Feel Like Dancin’

– The Fratellis – Chelsea Dagger

– Bad Bunny & Jhay Cortez – Tarot

album INTERNAZIONALI

Il disco pop per eccellenza, Thriller di Michael Jackson, è quarto disco di platino in era FIMI (dal 2009) grazie alle oltre 200.000 copie/unità superate. Disco d’oro per True blue di Madonna, per Jazz dei Queen e per What is love Clean Bandit.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.