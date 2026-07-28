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Oriana Meo
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Artisti morti nel 2026: cantanti, musicisti e protagonisti della musica scomparsi

Un archivio aggiornato con cantanti, musicisti e protagonisti della musica italiana scomparsi nel 2026.

News di Oriana Meo
Microfono, strumenti musicali e vinili come omaggio all'eredità degli artisti della musica italiana scomparsi nel 2026.
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Il 2026 è stato segnato dalla scomparsa di artisti, autori, musicisti, produttori, discografici, giornalisti e protagonisti del mondo della musica italiana e internazionale. In questa pagina All Music Italia raccoglie, in costante aggiornamento, tutti gli addii dell’anno, con una scheda dedicata a ciascun protagonista e i link agli approfondimenti pubblicati dalla redazione.

Dai grandi nomi della canzone agli addetti ai lavori che hanno contribuito dietro le quinte alla crescita della discografia e dello spettacolo, questo speciale conserva la memoria di chi ha lasciato un’eredità artistica, culturale o professionale nel mondo della musica.

Artisti e protagonisti della musica morti nel 2026

Data Nome Ruolo
20 febbraio 2026 Angela Luce Cantante e attrice
12 marzo 2026 Enrica Bonaccorti Paroliera, conduttrice e attrice
20 marzo 2026 Sandor Von Mallasz Discografico
31 marzo 2026 Gianfranco Caliendo Cantante e autore
30 aprile 2026 Alberto Davoli Conduttore radiofonico
11 luglio 2026 Peppino di Capri Cantante e pianista

Le schede degli artisti e dei protagonisti scomparsi nel 2026

Angela Luce

Nome Angela Savino
Nome d’arte Angela Luce
Nascita 3 dicembre 1937, Napoli
Morte 20 febbraio 2026, Napoli
Età 88 anni
Ruolo Cantante e attrice
Brani più noti Ipocrisia, So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere, La casa del diavolo, Cara amica mia

Angela Luce, all’anagrafe Angela Savino, è stata una delle interpreti più rappresentative della canzone napoletana, oltre che un’apprezzata attrice di teatro e cinema. Debuttò giovanissima alla Piedigrotta Bideri e raggiunse il grande pubblico con il secondo posto al Festival di Sanremo 1975 grazie a Ipocrisia. La sua interpretazione di So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere è considerata una pietra miliare della tradizione partenopea. Parallelamente costruì una prestigiosa carriera da attrice, lavorando con Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti e Mario Martone.

Leggi l’approfondimento dedicato ad Angela Luce

Enrica Bonaccorti

Nome Enrica Bonaccorti
Nome d’arte
Nascita 18 novembre 1949, Savona
Morte 12 marzo 2026, Roma
Età 76 anni
Ruolo Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, scrittrice e paroliera
Brani più noti La lontananza, Amara terra mia, Nostra dea, Rimmel & Cipria

Enrica Bonaccorti è stata una delle personalità più versatili dello spettacolo italiano. Volto storico della televisione, ha legato il proprio nome anche alla musica come autrice di testi per grandi interpreti, firmando per Domenico Modugno classici come La lontananza e Amara terra mia. Nel corso della sua carriera ha alternato televisione, radio, teatro e scrittura, diventando uno dei volti più popolari degli anni Ottanta e Novanta grazie a programmi come Pronto, chi gioca?, Italia sera e Non è la Rai.

Leggi l’approfondimento dedicato a Enrica Bonaccorti

Sandor Von Mallasz

Nome Sandor Von Mallasz
Nome d’arte
Nascita 20 maggio 1967
Morte 20 marzo 2026
Età 58 anni
Ruolo Discografico, manager, esperto di marketing musicale e licensing
Ha collaborato con Warner Music Italy, Virgin Music Italy, BMG Ricordi, V2 Records Italy, Think Louder, Kobalt Music Publishing, Believe, Nettwerk Music Group, Position Music, Cooking Vinyl, Irma Records

Sandor Von Mallasz è stato una figura di riferimento dell’industria discografica italiana. Dopo gli esordi nel giornalismo musicale con Metal Hammer Italia, ha costruito una carriera lunga oltre trent’anni lavorando nel marketing e nella promozione per alcune delle principali etichette discografiche, tra cui Warner Music, Virgin, BMG Ricordi e V2 Records. Negli ultimi anni si era specializzato nel licensing e nelle sincronizzazioni musicali come Head of Music di Think Louder, collaborando con importanti realtà internazionali. È scomparso il 20 marzo 2026 dopo una lunga malattia.

Leggi l’approfondimento dedicato a Sandor Von Mallasz

Gianfranco Caliendo

Nome Gianfranco Caliendo
Nome d’arte
Nascita 1956, Firenze
Morte 31 marzo 2026, Napoli
Età 70 anni
Ruolo Cantante, chitarrista e autore
Brani più noti M’innamorai, Tu, ca nun chiagne, Miele, Silvie, …E amiamoci

Gianfranco Caliendo è stato la storica voce de Il Giardino dei Semplici, gruppo fondato nel 1974 di cui è stato frontman, chitarrista e autore. Ha contribuito ai principali successi della band, diventando uno dei protagonisti del pop melodico italiano tra gli anni Settanta e Ottanta con brani come M’innamorai, Tu, ca nun chiagne e Miele. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2012, ha proseguito la carriera da solista e come autore, continuando a promuovere la musica e la cultura partenopea.

Leggi l’approfondimento dedicato a Gianfranco Caliendo

Alberto Davoli

Nome Alberto Davoli
Nome d’arte
Nascita 26 giugno 1965, Gavirate (Varese)
Morte 30 aprile 2026
Età 60 anni
Ruolo Conduttore radiofonico e programmatore musicale
Ha lavorato per Radio Venere 80, Reteotto Network, Circuito Marconi, R101, Radio Monte Carlo

Alberto Davoli è stato una delle voci più apprezzate della radio italiana. Dopo gli esordi nelle emittenti locali della provincia di Varese, ha costruito una carriera lunga oltre quarant’anni lavorando come conduttore, programmatore musicale e coordinatore artistico. Ha legato il suo nome a R101 e, dal 2019, a Radio Monte Carlo, dove conduceva Happy Together insieme a Isabella Eleodori. Negli ultimi anni è stato anche tra le voci dell’emittente a Umbria Jazz, confermando il suo forte legame con la musica e la radio.

Leggi l’approfondimento dedicato ad Alberto Davoli

Peppino di Capri

Nome Giuseppe Faiella
Nome d’arte Peppino di Capri
Nascita 27 luglio 1939, Capri (Napoli)
Morte 11 luglio 2026, Capri (Napoli)
Età 86 anni
Ruolo Cantante, pianista e compositore
Brani più noti Champagne, Roberta, Nun è peccato, Luna caprese, Il sognatore

Peppino di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, è stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana del Novecento. Con il suo stile ha saputo fondere la tradizione della canzone napoletana con il rock’n’roll e il twist, contribuendo a rinnovare il panorama musicale italiano. Vincitore di due Festival di Sanremo e protagonista di quindici edizioni della manifestazione, ha attraversato oltre sessant’anni di carriera lasciando un repertorio entrato nella memoria collettiva, guidato da successi come Champagne, Roberta e Nun è peccato.

Leggi l’approfondimento dedicato a Peppino di Capri

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