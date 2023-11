Francesco Guccini: il racconto della 14 tracce del nuovo album, “Canzoni da osteria”

Francesco Guccini fa il bis con “Canzoni da osteria“. Dopo il ritorno del cantautore a seguito di dieci anni di silenzio discografico con “Canzoni da intorto“, disco uscito solo in formato fisico e certificato con il disco di platino (e vincitore della Premio Tenco nella categoria interprete di canzoni), il cantautore è pronto a portarci in un nuovo viaggio nelle sue melodie del cuore con questo disco uscito il 10 novembre.

Anche questo nuovo disco del Maestro del cantautorato italiano esce per BMG esclusivamente in formato fisico in 5 diversi formati: CD, CD limited edition – maxi

formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata).

“Canzoni da osteria” è una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale rivisitati in chiave strettamente personale. Un viaggio sonoro lungo 14 tracce tra cultura, tradizioni nascoste e storia, che ha come punto di partenza l’inno italiano della Resistenza “Bella ciao” e prosegue in Sud America.

Gli arrangiamenti di “Canzoni da osteria” sono di Fabio Ilacqua che ne ha seguito anche la produzione artistica affiancato da Stefano Giungato.

Tra l’altro, sempre da venerdì 10 novembre, e fino a domenica 26 novembre, nell’ambito della Milano Music Week, a Milano lungo Via Dante sarà possibile prendere parte all’esperienza immersiva di “Ma ho fatto anche il cantautore – Francesco Guccini: oltre il palco“, la mostra fotografica a cielo aperto che NEWU, società di consulenza strategico- creativa, ha concepito e realizzato per BMG Italia con l’obiettivo di raccontare un Guccini inedito, privato, con alcuni degli scatti più iconici che ripercorrono la vita, la storia e la sua carriera lontano dal palcoscenico.

Questa la tracklist del progetto:

Bella ciao Jacinto Chiclana Amore dove sei Maria la guerza El caballo negro La tieta Il canto dei battipali Hava nagila The last thing on my mind La chacarera del 55 (con Flaco Biondini) La maduneina dal Baurgh ‘d San Pir Cotton fields Sur 21 aprile

Cliccate in basso su continua se volete scoprire il racconto delle canzoni scelte da Francesco Guccini, brano per brano.