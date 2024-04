“Buona fortuna”, il nuovo disco di Ermal Meta, raccontato canzone per canzone

Esce il 3 maggio prossimo per Columbia Records/Sony Music il nuovo disco di Ermal Meta, “Buona fortuna“, il significato della parola fortuna vista da diverse angolazioni.

Queste le parole con cui il cantautore racconta il senso di questo nuovo disco, un progetto che è arrivato insieme ad un importante annuncio. Ermal diventerà infatti padre della piccola Fortuna nei prossimi mesi.

“Cosa aspettiamo tutti? In cosa speriamo? Tutti i nostri progetti, le nostre piccole e grandi battaglie si riducono ad un unico momento, come quello di un atleta davanti al suo salto finale. Si è allenato tutta la vita per questo momento e nonostante la preparazione che ha portato i suoi muscoli ad assomigliare a dei cavi d’acciaio, ciò che cambierà veramente le carte in tavola sarà la presenza o la mancanza di un colpo di fortuna. E’ quello in cui tutti speriamo, è quello che tutti aspettiamo, qualcosa di inaspettato che ci faccia sentire guardati, considerati e non governati dal caso.“

Sulla copertina, da una balena bianca di melvilliana memoria partono dodici fili, undici bianchi e uno rosso, che si uniscono alle altrettante tracce che compongono album, ad ognuna delle quali è associato un simbolo. Il filo rosso conduce alla title track “Buona Fortuna”, rappresentata dal simbolo più importante che è quello della bussola.

L'album sarà disponibile nei formati cd, vinile nero e vinile colorato autografato in esclusiva per Amazon.it.

Ermal incontrerà i fan in questi appuntamenti con Feltrinelli:

Venerdì 3 Maggio – Milano – Feltrinelli – Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30

Domenica 5 Maggio – Verona – Feltrinelli – Via Quattro Spade, 2 Verona – ore 17.30

Lunedì 6 Maggio – Bari – Via Melo, 119 – ore 18.00

Martedì 7 Maggio – Roma – Feltrinelli – Viale Libia, 186 – ore 18.00

