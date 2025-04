1MNEXT 2025: Fellow è uno dei vincitori e sarà al Concerto del Primo Maggio Roma con “Guerre e zanzare”

Fellow Guerre e zanzare testo e significato.

Fellow è uno dei tre vincitori del 1MNEXT, il contest legato al Concerto del Primo Maggio di Roma, e il 1° maggio salirà sul palco di Piazza San Giovanni portando sul main stage il brano Guerre e zanzare.

1MNEXT è il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, organizzato da iCompany, che ogni anno dà la possibilità a tre giovani di esibirsi in uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

Durante la prima fase, completamente gratuita, si sono candidati centinaia di artisti. Tra questi, 150 sono stati selezionati dalla direzione artistica per accedere alla seconda fase. A decretare i vincitori una commissione artistica per il 75% e il voto popolare online per il restante 25%.

I tre vincitori che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma 2025 sono stati annunciati in diretta su Rai Radio 2 durante il programma Sogni di Gloria, condotto da Giulia Nannini e Julian Borghesan, insieme al direttore artistico Massimo Bonelli. Tra loro anche Fellow, che si esibirà con Guerre e zanzare.

Fellow: la storia

Fellow, nato ad Asti nel 2000, inizia a esibirsi a soli otto anni con la band del nonno. Studia teoria musicale, chitarra classica e pianoforte, diplomandosi al liceo musicale. Conosce Massimo Guidi, che diventerà suo vocal coach e manager.

Nel 2020 vince il Premio della Critica SIAE al Festival di Castrocaro in prima serata su Rai 2. L’anno dopo partecipa a X Factor entrando nel team di Mika e arriva fino alla finale, pubblicando i singoli Fire e Non farmi andare per Sony Music.

Nel 2022 si esibisce in eventi accanto ad artisti come Andrea Bocelli, Giovanni Caccamo e Aleandro Baldi. È ospite anche agli eventi tributo a Giancarlo Bigazzi.

Finalista ad Area Sanremo nel 2022, nel 2023 vince l’accesso a Sanremo Giovani con il brano Alieno, firmando poi un contratto discografico con Warner Music.

Il 30 novembre 2024 apre il concerto di Laura Pausini all’Inalpi Arena di Torino e pochi giorni dopo quello di Ditonellapiaga ai Magazzini Generali di Milano come vincitore del contest AW LAB.

A dicembre pubblica il singolo Amarsi nel frattempo, segnando un nuovo percorso con un’etichetta indipendente. A febbraio 2025 è tra i protagonisti di Casa Marlù durante il Festival di Sanremo.

Fellow – Guerre e zanzare – testo e Significato del brano

Guerre e zanzare è una canzone-manifesto. Fellow canta la libertà come scelta, come urgenza, come diritto a sbagliare, amare, piangere e ripartire. Il brano alterna immagini delicate e dirette, tra sogni lucidi, paure reali e desiderio di esistere senza ansia o aspettative.

Il verso “Non ci sono solo guerre e zanzare” sintetizza lo spirito del brano: c’è anche bellezza, se sappiamo vederla. Un brano energico e sincero, che racchiude lo sguardo disincantato ma speranzoso di un giovane artista cresciuto tra realtà e talento.

Il brano è stato prodotto da Simone Del Freo.

Fellow – Guerre e zanzare – Testo

E siamo liberi

di rischiare

di correre al buio tra i prati sotto la luna

e non aver paura di inciampare

Siamo liberi di dimenticare

rialzarci e correre ancora più veloci

e fare il ca**o che ci pare

Ma se io ora fossi una lucciola

e tu non mi vedessi brillare

Come farei

Come farei

Let’s go

E siamo liberi di sognare

senza quell’ansia che ci culla e

silenziosamente uccide con le pare

E siamo liberi

di sperimentare

senza sentire costantemente la paura

quella paura di sbagliare

E siamo liberi

di non guardare

ma l’animale che c’è in noi prima o poi alla fine ricompare

E siamo liberi di piangere e urlare

Perché alla fine di sbagliato in questo mondo

Non ci sono solo guerre e zanzare

Ma se io ora fossi una lucciola

e tu non mi vedessi brillare

Come farei, come farei

Come farei, come farei

One, two, three, four