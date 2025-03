Elodie pronta a tornare con nuova musica e un nuovo ruolo da attrice in una serie Netflix, “Nemesi”

Elodie si prepara a un ritorno a tutto campo. Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, l’artista sembra pronta a rilasciare nuova musica in vista dei due concerti negli stadi italiani. Nel frattempo, ormai lanciata anche nel ruolo di attrice, è sul set della nuova serie Netflix Nemesi, accanto a Pierfrancesco Favino.

Nelle scorse ore, Elodie ha pubblicato una storia sui social con una semplice scritta: “Settimana prossima”. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Dimenticarsi alle 7, è pronta quindi a lanciare nuova musica.

Non è ancora noto se l’annuncio riguarderà un nuovo singolo o l’attesissimo terzo album in studio, progetto che seguirebbe Ok. Respira e l’EP sperimentale Red Light, entrambi pubblicati nel 2023.

Quel che è certo è che i live negli stadi di Milano e Napoli si avvicinano sempre di più (vedi qui per le date).

Intanto, l’attività parallela da attrice prosegue: Elodie è attualmente impegnata sul set di Nemesi, una nuova serie thriller targata Netflix.

Elodie attrice: torna su Netflix con “Nemesi”

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese di Nemesi, nuova serie thriller Netflix articolata in sei episodi e diretta da Piero Messina. Un progetto ad alta tensione che la vede recitare accanto a Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi.

La serie, prodotta da Indigo Film con il supporto del Creative Europe Programma Media dell’Unione Europea, esplora i temi del destino e delle imprevedibili conseguenze delle scelte umane. Al centro della vicenda c’è Tommaso Gherardi (Favino), erede di una potente famiglia milanese, accusato di aver ucciso la moglie Gloria, interpretata proprio da Elodie.

In Nemesi, tutti gli indizi sembrano incastrare Gherardi, ma la verità si rivelerà ben più complessa. A ribaltare le carte sarà Diana Potenza (Barbara Ronchi), un’avvocata tenace e determinata a fare luce sul mistero, scoprendo verità scomode che mettono in discussione ogni apparenza.

Il percorso d’attrice di Elodie

Dopo l’esordio con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che le è valso il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno e il David di Donatello per Proiettili (ti mangio il cuore) da lei interpretato con Joan Thiele (migliore canzone originale nell’edizione 2023), Elodie continua il suo percorso cinematografico.

Di recente è apparsa anche nel film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini e presto la vedremo in Fuori, diretto da Mario Martone.