Elodie presenta Red Light, il nuovo clubtape, e aggiunge una data al Forum

Elodie ha presentato questa mattina in conferenza stampa a Milano il suo nuovo clubtape Red Light, disponibile da mezzanotte, ideato come omaggio ai fan che sono andati o andranno a vederla ai live.

Non è un album e neanche un EP, il clubtape è un esperimento diverso che Elodie ha voluto fortemente dopo la sua data evento al Forum di Assago di qualche mese, affidandone la direzione artistica a Dardust.

Le novità, oltre questa di carattere prettamente linguistico, stanno nel fatto che le vendite non verranno conteggiate nelle classifiche e che i proventi andranno tutti in beneficenza all’associazione RED di Bono Vox.

La cover è stata realizzata dal Maestro Milo Manara, che ha ripreso l’ormai celebre foto della cantante senza veli trasformandola in opera d’arte.

Il progetto è nato con l’intento di creare una parte clubbing che potesse starci alla perfezione all’interno della scaletta dei suoi live, con una parte video curata interamente dai Morelli Brothers. Gli stessi, peraltro, che hanno curato i video di Bagno a Mezzanotte o dell’ultimo A Fari Spenti.

Elodie pubblica red light con 7 inediti sulla scia di madonna

Il mondo musicale di Elodie è quello vicino alla Madonna del Confession Tour, a quell’immaginario da club che in Red Light si ritrova a piene mani.

La prima traccia ha una produzione, come tutte le altre del resto ma qui si sente in particolar modo, molto ‘Disclosure style’ con quel tocco internazionale che di certo non sfigurerebbe in nessun angolo del globo.

Sonorità club che nella seconda traccia si evolvono seguendo un mood alla Calvin Harris, non per niente partner in diverse canzoni di Dua Lipa, in cui si parla di moda, di glamour e della parte tossica di questo particolare settore.

Nel terzo brano i visual e il sound prendono spunto a piene mani dagli anni 90, con Elodie protagonista alla Lauryn Hill, occhiali Oakley e capelli a stella.

Il quarto brano riprende la scia dei precedenti mentre sono interessanti le scelte sul trittico finale, dove ritroviamo sì la dance ma si strizza l’occhio alle radio.

Il quinto pezzo, Ascendente, è quello che potenzialmente può essere un nuovo singolo dopo A Fari Spenti, piazzato in chiusura del clubtape.

Sia in questo che nel sesto brano Elodie gioca molto con i contrasti visivi. Nel quinto i visual riprendono un binomio angelo/diavolo che fa il paio anche con il cantato.

Nel successivo, invece, il binomio è tra un look biondo e uno moro, in una continua rincorsa alla vittoria in un ipotetico tiro alla fune.

nuova data al forum di assago a dicembre. sold out quella di novembre

Ai brani di Red Light sarà dedicato un intero blocco musicale all’interno del suo primo tour nei palasport, Elodie Show 2023, prodotto da Vivo Concerti.

Con un totale di oltre 55mila biglietti già venduti, ai sold out già annunciati si aggiunge il tutto esaurito anche per la data del 20 novembre al Mediolanum Forum e si apre, a grande richiesta, il terzo appuntamento a conclusione della tournée sabato 9 dicembre.

Di seguito il calendario completo:

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum

Sabato 09 dicembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA