Elodie debutta al cinema: sarà la protagonista di “Ti mangio il cuore”, il nuovo film di Pippo Mezzapesa

Mentre in rete girano i rumors su un suo possibile debutto televisivo a Le Iene (voci ad oggi non confermate), Elodie è pronta ad un nuovo debutto… quello nel mondo del cinema.

La cantante ad oggi impegnata con la lavorazione del nuovo disco, un progetto che coinvolgerà grandi firme (vedi qui) e che sarà anticipato da un singolo fuori a settembre.

Nel frattempo il cinema, come dicevamo.

A sceglierla è stato Pippo Mezzapesa.

Sceneggiatore e regista di quattro lungometraggi: Pinuccio Lovero – Sogno di una morte di mezza estate” (2007, Festival di Venezia – SIC e in concorso ufficiale all’IDFA – Amsterdam), Il paese delle spose infelici (2011, Festival del Cinema di Roma – Concorso Ufficiale), Pinuccio Lovero – Yes I can (2012, Festival del Cinema di Roma – Prospettiva Italia) e Il bene mio (2018, Festival di Venezia – Giornate degli Autori, premio del pubblico al Festival di Villerupt e candidato a due Globi d’Oro) Mezzapesa è inoltre autore di diversi cortometraggi che hanno ricevuto svariati premi.

Tra questi Zinanà (2004, vincitore del David di Donatello e finalista ai Nastri d’Argento), Come a Cassano (2005, menzione speciale per il soggetto ai Nastri d’Argento), L’Altra Metà (2009, nomination a David di Donatello, nomination al Globo d’Oro, menzione speciale per la regia ai Nastri d’Argento), Settanta (2012, Vincitore del Nastro d’Argento e in nomination al David di Donatello) e La Giornata (2018, Vincitore di un Nastro d’Argento speciale per l’impegno sociale e in nomination a David di Donatello e Globo d’Oro).

L’esordio di Elodie al cinema sarà in veste di protagonista assoluta del nuovo film di Pippo, Ti mangio il cuore, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno questo autunno.

Pippo Mezzapesa ha commentato così la scelta fatta…

“Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso.“

Dal canto suo Elodie è entusiasta di potersi cimentare in questa nuova veste…