I D!PS sono tornati con il nuovo singolo INADEGUATO, uscito il 20 novembre. Il brano è stato prodotto dalla band insieme a Max Casacci e anticipa l’album del trio torinese, attualmente in fase di registrazione.

D!PS, il significato e le sonorità di INADEGUATO

INADEGUATO unisce la fisicità dell’indie rock al linguaggio dell’hip hop, in cui il basso distorto e la batteria suonata incontrano drum machine, synth e autotune. Attraverso questo crossover sonoro, la band racconta le contraddizioni del presente e il senso di disorientamento della propria generazione.

I D!PS spiegano: “Con Inadeguato abbiamo cercato di raccontare cosa significa provare a trovare il proprio posto in un Paese che sembra non averne più uno per te. Le serrande si abbassano, gli affitti si alzano, gli spazi vengono sgomberati e i quartieri si riqualificano”.

Il trio aggiunge: “Per lavorare devi essere junior, ma avere almeno cinque anni di esperienza. Per affittare casa servono un contratto a tempo indeterminato, un garante e qualche mensilità in anticipo. Cresci con l’idea di essere sempre fuori posto, di doverti adattare a qualcosa che non ti somiglia”.

In studio i D!PS lavorano con Max Casacci, che segue la band dal 2024 dopo aver apprezzato il primo EP. Il produttore accompagna la band nella ricerca sonora, che parte da una formazione rock e si confronta con il linguaggio dell’hip hop.

La base della strofa di INADEGUATO nasce da un ritmo elettronico creato con una Roland TR-707 e riprende il giro di basso di White Lines (Don’t Don’t Do It) di Grandmaster Flash and Melle Mel.

Chi sono i D!PS

I D!PS sono un trio torinese che fonde indie rock, hip hop ed elettronica. Dopo un primo EP autoprodotto nel 2022 durante la pandemia, la band si dedica all’attività dal vivo tra pub, busking e licei occupati. Nel 2024 i D!PS hanno iniziato a collaborare con Max Casacci per la realizzazione del disco d’esordio.

Nel maggio 2025 è uscito il singolo FAMMI UN VIDEO, brano che ha portato il gruppo alle audizioni di X Factor 2026, dove hanno conquistato quattro sì. Ai Bootcamp hanno cantato L’anguilla dei 99 Posse e hanno ottenuto quattro sì e il pass per le Last Call.

Alle Last Call, nella squadra di Paola Iezzi, i D!PS hanno portato Asilo Republic di Vasco Rossi, ma hanno perso la sedia a favore di Manù e sono rimasti fuori dai Live. Dopo L’ITALIA È IL PAESE CHE AMI, pubblicato nel 2026, INADEGUATO anticipa il loro disco.