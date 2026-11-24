Tommaso Paradiso, Tornare a casa: un ricordo rivisto con un visore arriva in radio
Il brano di Casa Paradiso, disco d'oro FIMI, passa in radio dal 27 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy
di All Music Italia ·
Da venerdì 27 novembre Tommaso Paradiso porterà in radio per Columbia Records/Sony Music Italy Tornare a casa, brano dell’album Casa Paradiso, disco d’oro FIMI, uscito il 28 novembre 2025. La canzone gira intorno a una voglia sola, tornare a casa, e nasce da un ricordo personale rivisto con un visore.
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Il significato di Tornare a casa di Tommaso Paradiso
L’idea è arrivata qualche inverno fa. Provando con gli amici un visore che ricrea luoghi del passato, Paradiso è tornato virtualmente nella strada in cui è cresciuto, davanti alla casa materna degli anni Novanta. Da quell’esperienza è nata la canzone, rifinita in più stesure con il produttore Simonetta.
La piccola luce, “Debole come me”, che nella canzone sta “In fondo agli occhi di un cane”, compare anche nel testo con cui Paradiso aveva presentato Casa Paradiso. Lì parla di “accendere quella piccola luce, debole come me”, e il testo finisce con “Tornare a casa.”
Il protagonista del brano trema dopo mezzanotte, piange forte e chiede a una persona che cosa fa “stasera” e “domani”. Chiede anche se dalla cucina “si vede San Pietro” o se si vedono solo le parabole della Rai e di La7.
Quello che vuole il protagonista è nel titolo: stare “nel mio letto”, sotto un tetto che protegge “quando fuori hai capito che non va”. Nell’ultimo ritornello “Svegliarmi un po’ così” diventa “Siamo tutti un po’ così” e, al posto di letto e tetto, arriva “In fuga dall’inferno, in cerca di un affetto”.
Nell’ultima strofa il protagonista ricorda le volte in cui “non ti ho chiamato” e non ha dato un bacio a chi lo abbracciava, mentre “Ero soltanto a pensarti su un prato”.
Fra i momenti del disco di cui è orgoglioso, Paradiso ha scelto il finale di Tornare a casa. Lo ha detto nella videointervista a All Music Italia: “è una cosa di cui mi dico da solo di essere fiero”. E ha aggiunto: “Mi piace aggiungere la cellula nel finalone dei brani, lo faccio spesso”.
Dopo Sanremo e Agitare coca cola, Tornare a casa arriverà in radio
L’arrivo in radio segue un 2026 con Sanremo, il tour nei palasport e due brani: I romantici, platino FIMI dalla settimana 44, e Agitare coca cola, in vetta alla classifica radio EarOne nella settimana 31. Ai BYD Music Awards il Premio EarOne ha indicato Paradiso come artista italiano più ascoltato in radio.
Testo di Tornare a casa di Tommaso Paradiso
Dimmi se l’orologio, quello del forno
Segna sempre la mezzanotte, mezzanotte
Io sono qui che tremo
Non come Zenga, ma per davvero
Dopo mezzanotte, mezzanotte
Dimmi stasera che fai
E domani che fai, uh
Se piove forte, piove forte
Io sono qui che tremo
Non per il freddo, ma per davvero
E piango forte, piango forte
C’è una piccola luce
Debole come me, eh-eh
In fondo agli occhi di un cane
Che ha solo voglia di
Tornare a casa
Ho solo voglia di tornare a casa
Svegliarmi un po’ così
Stare nel mio letto, stare sotto a un tetto
Che ci protegge quando fuori hai capito che non va
Dimmi se dalla cucina si vede San Pietro
O vedi solamente le parabole della Rai, di La7
Io sono qui che tremo nel finale di un film
In cui ti porta via il treno
E piango forte, pianoforte
C’è una piccola luce
Debole come me, eh-eh
In fondo agli occhi di un cane
Che ha solo voglia di
Tornare a casa
Ho solo voglia di tornare a casa
Svegliarmi un po’ così
Stare nel mio letto, stare sotto a un tetto
Che ci protegge quando fuori hai capito che non va
Tornare a casa
Ho solo voglia di tornare a casa
Siamo tutti un po’ così
In fuga dall’inferno, in cerca di un affetto
Che ci protegge quando fuori hai capito che non va
Per tutte le volte che non ti ho chiamato
Che mi abbracciavi e non ti ho dato un bacio
Per tutte le volte, sì, che mi hai sentito lontano
Ero soltanto a pensarti su un prato
Per tutte le volte che non ti ho parlato
Che non ridevi e non ci sono stato
Per tutte le volte, sì, che mi hai sentito lontano
Stavo solo a sognarti su un prato
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