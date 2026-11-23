Natalanza è la nuova canzone di Natale di Giorgiacomposta appositamente per il programma di Fiorello e Biggio, La Pennicanza. Il brano, con testo e videoclip, è stato presentato in anteprima lunedì 23 novembre nel programma di Rai Radio2.

Natalanza di Giorgia, lo studio a tema e l’appello alle radio

Fiorello ha chiesto alle radio di tutta Italia di mandare in rotazione il nuovo singolo natalizio, e lo ha fatto dallo studio già a tema, con i maglioni del cast e l’albero di Natale.

Presentando il brano, Fiorello ha detto: “Ci si avvia verso la Natalanza! Il nostro cast è già un po’ ‘innatalato’ con i maglioni, vedete c’è anche qualche addobbo. Abbiamo l’albero di Natale, guardate che bello!”

Il brano per ora è stato ribattezzato La Natalanza ma Fiorello e Biggio hanno lanciato la proposta per far scegliere agli ascoltatori il titolo ufficiale.

Giorgia, attualmente impegnata alla guida di X Factor, è in rotazione radiofonica con il singolo Parafulmini.

Natalanza di Giorgia, il testo del brano

Guarda questa notte sembra un’altra città

Vieni, una sorpresa per te!

(Chissà che cosa sarà)

È una melodia nell’aria che senti già

Canterò ancora più forte perché

è natale, buon natale

ma non è un Natale normale

è la Natalanza

della Pennicanza!

Tanti auguri buon Natale

buon natale

scendi in strada ma per festeggiare

è la Natalanza

della Pennicanza!

Tanti auguri buon Natale

Supererò ogni barriera inutile

tanti auguri e buon natale

(cantando forte ancora di più)

è natale, buon natale

ma non è un Natale normale

è la Natalanza

della Pennicanza!

Tanti auguri buon Natale

buon natale

scendi in strada ma per festeggiare

è la Natalanza

della Pennicanza!

Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency