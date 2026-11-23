Giorgia, Natalanza: Fiorello lancia la canzone di Natale a La Pennicanza, ecco il testo
Il conduttore l'ha presentata lunedì 23 novembre su Rai Radio2, con l'albero di Natale in studio
di All Music Italia ·
Natalanza è la nuova canzone di Natale di Giorgiacomposta appositamente per il programma di Fiorello e Biggio, La Pennicanza. Il brano, con testo e videoclip, è stato presentato in anteprima lunedì 23 novembre nel programma di Rai Radio2.
Natalanza di Giorgia, lo studio a tema e l’appello alle radio
Fiorello ha chiesto alle radio di tutta Italia di mandare in rotazione il nuovo singolo natalizio, e lo ha fatto dallo studio già a tema, con i maglioni del cast e l’albero di Natale.
Presentando il brano, Fiorello ha detto: “Ci si avvia verso la Natalanza! Il nostro cast è già un po’ ‘innatalato’ con i maglioni, vedete c’è anche qualche addobbo. Abbiamo l’albero di Natale, guardate che bello!”
Il brano per ora è stato ribattezzato La Natalanza ma Fiorello e Biggio hanno lanciato la proposta per far scegliere agli ascoltatori il titolo ufficiale.
Giorgia, attualmente impegnata alla guida di X Factor, è in rotazione radiofonica con il singolo Parafulmini.
Natalanza di Giorgia, il testo del brano
Guarda questa notte sembra un’altra città
Vieni, una sorpresa per te!
(Chissà che cosa sarà)
È una melodia nell’aria che senti già
Canterò ancora più forte perché
è natale, buon natale
ma non è un Natale normale
è la Natalanza
della Pennicanza!
Tanti auguri buon Natale
buon natale
scendi in strada ma per festeggiare
è la Natalanza
della Pennicanza!
Tanti auguri buon Natale
Supererò ogni barriera inutile
tanti auguri e buon natale
(cantando forte ancora di più)
è natale, buon natale
ma non è un Natale normale
è la Natalanza
della Pennicanza!
Tanti auguri buon Natale
buon natale
scendi in strada ma per festeggiare
è la Natalanza
della Pennicanza!
Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency
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