1MNEXT 2025: Cordio è uno dei vincitori e sarà al Concerto del Primo Maggio Roma con “Ritratto di lei”

Cordio Ritratto di lei testo e significato.

Cordio è uno dei tre vincitori del 1MNEXT, il contest legato al Concerto del Primo Maggio di Roma, e il 1° maggio salirà sul palco di Piazza San Giovanni portando sul main stage il brano Ritratto di lei.

1MNEXT è il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, organizzato da iCompany, che ogni anno dà la possibilità a tre giovani di esibirsi in uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

Durante la prima fase, completamente gratuita, si sono candidati centinaia di artisti. Tra questi, 150 sono stati selezionati dalla direzione artistica per accedere alla seconda fase. A decretare i vincitori una commissione artistica per il 75% e il voto popolare online per il restante 25%.

I tre vincitori che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma 2025 sono stati annunciati in diretta su Rai Radio 2 durante il programma Sogni di Gloria, condotto da Giulia Nannini e Julian Borghesan, insieme al direttore artistico Massimo Bonelli. Tra loro anche Cordio, che si esibirà con Ritratto di lei.

CORDIO: la storia

Pierfrancesco Cordio è un cantautore catanese, classe 1995.

Debutta suonando in apertura ai concerti di Ermal Meta dal 2017 al 2020, per oltre 50 date in tutta Italia, in Europa e in Canada. Nel 2018 partecipa a Sanremo Giovani con il brano La nostra vita.

Ha all’attivo due album: Ritratti post diploma, prodotto da Ermal Meta nel 2020 eCose che si dicono, prodotto da Lorenzo Vizzini nel 2022, al suo fianco anche in questa nuova fase del suo progetto artistico.

In qualità di autore ha collaborato con Simona Molinari, Mario Venuti e Simone Cristicchi. Il suo stile è ispirato alla tradizione dei cantautori italiani, fondendo canzone d’autore a sonorità pop mediterranee. I colori e gli odori della Sicilia fanno spesso da sfondo ai suoi racconti.

CORDIO – RITRATTO DI LEI – testo e Significato del brano

Ritratto di lei, brano scritto insieme a Lorenzo Vizzini, racconta un desiderio ossessivo, un’adorazione e una contemplazione verso qualcuno o qualcosa.

Il nuovo singolo trova ispirazione nel mondo di Enzo Carella, ed ha un testo scritto in modo lineare e narrativo, caratterizzato da una suggestione fonetica e onirica, che nello special trasforma un sogno in realtà.

TEStO

Voglio fare un ritratto di lei

Una traduzione

Navigare in un mare di lei

Sai che situazione

Come un gambero appeso su un filo

Sotto l’acquazzone

Ma che delusione

E un ritratto inesatto di lei

La mia recensione

Faccio quello che è bello di lei

Mille cose buone

Il solletico senza motivo

Come un nido il cuore

Nella tentazione

Non so fare a meno di lei, lei, lei, lei, le-

Se ti parlo di parlo di lei, lei, lei, lei, le-

Se ti canto ti canto di lei, lei, lei, lei, lei

Geografia dei suoi nei

Mare e mari di guai

Voglio un succo dal frutto di lei

Una colazione

Un gelato ghiacciato di lei

Fragola e lampone

Fiordilatte nei campi di riso

In eurovisione

Che allucinazione

E un fiore al sapore di lei, lei, lei, lei, le-

Se ti parlo di parlo di lei, lei, lei, lei, le-

Se ti canto ti canto di lei, lei, lei, lei, lei

Geografia dei suoi nei

Mare e mari di guai

E se cado io cado di lei, lei, lei, lei, lei

Quando io rido io piango di lei, lei, lei, lei, lei

Quando parlo ti parlo di lei, lei, lei, lei, lei

Anzi parlo di noi

Anche se non lo sai

Ho fatto un sogno

Un cane che scappa

La tua macchina mia

E tu dormivi su una chitarra e non sei mai andata via

E se sbaglio io sbaglio di lei, lei, lei, lei, lei

Quando voglio lo voglio di lei, lei, lei, lei, lei

Ma se meglio vuoi il meglio di lei, lei, lei, lei, lei

Infinito replay

Lunghi laghi di guai

E se ho caldo c’ho caldo di lei, lei, lei, lei, lei

Se mangio mi mangio di lei, lei, lei, lei, lei

Se ti parlo ti parlo di lei, lei, lei, lei, lei

Anzi parlo di noi

Pure se non lo sai

Voglio fare un ritratto di lei