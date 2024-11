“Ritratto di lei”: nel nuovo singolo ispirato al mondo di Enzo Carella, Cordio racconta un desiderio ossessivo

Fuori da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano di Cordio, “Ritratto di lei“, per Ada Music Italy.

Dopo “Gelsomini” e “Cucciolone“, usciti rispettivamente a giugno e agosto scorsi, e dei quali Cordio ha pubblicato da poco le versioni live session su YouTube, il nuovo brano è la terza anticipazione del prossimo album del cantautore, che ha autoprodotto egli stesso.

Il nuovo singolo trova ispirazione nel mondo di Enzo Carella, ed ha un testo scritto in modo lineare e narrativo, caratterizzato da una suggestione fonetica e onirica, che nello special trasforma un sogno in realtà.

“Ritratto di lei“, brano scritto insieme a Lorenzo Vizzini (autore per artisti come Marco Mengoni e Renato Zero), racconta un desiderio ossessivo, un’adorazione e una contemplazione verso qualcuno o qualcosa.

Cordio nella sua musica si ispira ai grandi cantautori italiani, fondendo canzone d’autore e pop mediterraneo, inserendo spesso nei suoi brani riferimenti ai colori e gli odori della Sicilia, sua terra natale.

L’artista ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2018 con il brano “La nostra vita” e ha all’attivo due album “Ritratti post diploma“, prodotto da Ermal Meta nel 2020 e “Cose che si dicono“, prodotto da Lorenzo Vizzini nel 2022, che lo sta accompagnando anche in questo nuovo progetto.