E’ finalmente disponibile in cd su etichetta Mescal l’album d’esordio di Cordio Ritratti Post Diploma. Le 14 tracce del disco sono state già pubblicate in due diversi Ep, ma solo in formato digitale (ne abbiamo parlato Qui).

Ritratti Post Diploma è stato prodotto artisticamente da Ermal Meta, artista al quale Cordio ha aperto le date dei vari tour.

Il cantautore, già finalista a Sanremo Giovani 2018, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la pubblicazione del progetto discografico in formato fisico con un lungo post sui social.

“Eccolo qui. Tutte le mie canzoni in un unico disco, fisico, concreto. È una piccola cosa, certo, ma non per me. Per me è come avere tra le mani un figlio dopo averlo guardato da un’ecografia, e mi ci sono voluti più di nove mesi per dargli vita.

Prima di scrivere canzoni migliori, prima di entrare in studio, prima di sentirmi all’altezza, c’è voluta molta più pazienza di quella che credevo di avere. Sarebbe dovuto uscire a metà Marzo in occasione del tour, ma poi tutti sappiamo com’è andata.

Come ogni genere di lavoro c’è dietro molto più di quello che si vede. Come ogni genere di passione tutti i sacrifici e le rinunce sono valsi la pena. Sono felice di avervi fatto respirare in questi giorni alcuni momenti della sua realizzazione.

I dovuti ringraziamenti li trovate sul disco. Grazie a te che lo comprerai.”