Caterina Cropelli pubblica giovedì 19 novembre Tre passi indietro, il suo terzo album di inediti per Fiabamusic, distribuito da ADA Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Il corso di sci, Spettinata, Solo noi, Vis a vis e Palo Santo.

Caterina Cropelli, il significato di Tre passi indietro

Tre passi indietro parla del tempo e della scelta di fermarsi mentre tutti corrono. In questo disco la cantautrice osserva ciò che le è accaduto: gli amori iniziati e finiti, le paure, le giornate storte, i ricordi dell’infanzia, una bicicletta, un corso di sci e una domenica sotto le coperte.

L’amore assume sfumature diverse nei vari brani: è desiderio in Bici bordeaux, attrazione in Vis a vis, quotidianità in Solo noi e perdita ne La solitudine di Ferragosto. Al centro del disco resta però il rapporto dell’artista con sé stessa, raccontato attraverso dettagli semplici e piccoli momenti di vita reale, senza correre verso ciò che verrà dopo.

Caterina Cropelli racconta: “Tre Passi indietro è un disco sul concetto di rallentare, sul concedersi il tempo di guardarsi davvero, accettando le proprie contraddizioni”.

L’artista prosegue: “Si indietreggia per vedere meglio dove si è arrivati, dalla distanza necessaria per osservare finalmente l’immagine intera, come si fa per un quadro, fermandosi abbastanza per capire dove ci si trova, riconoscere la persona che siamo diventati e ripartire da lì. Non necessariamente in una direzione diversa. Semplicemente, più lentamente”.

Autori, compositori e produttori dell’album Tre passi indietro

Caterina Cropelli è autrice e compositrice di tutti i brani. Alla stesura dei testi hanno collaborato anche Gio Evan in Spettinata e Ri-spettinata, Mirkoeilcane in Bici bordeaux, Vis a vis e nella title track Tre passi indietro, Antonio Fiabane in Vis a vis, Pietro Fiabane in Vis a vis e Il corso di sci e Fabio Pizzoli in Il corso di sci.

Per quanto riguarda le musiche, accanto a Caterina Cropelli hanno collaborato Mirkoeilcane in Bici bordeaux e Tre passi indietro, Gio Evan in Spettinata e Ri-spettinata, mezzocammello in Rallenta e Vis a vis, Alessandro Chesini in Palo Santo e Claudio Bruno in Il mondo sottosopra.

La produzione musicale è stata affidata a mezzocammello in Rallenta, Bici bordeaux e Vis a vis, Airo & Nobu in Solo noi, Spettinata e Il mondo sottosopra, Alessandro Galdieri in Tre passi indietro e La solitudine di Ferragosto, e Tommaso Sgarbi in Palo Santo e Ri-spettinata.

Clemente Ferrari, che ha già lavorato ai precedenti dischi della cantautrice, ha prodotto e arrangiato Il corso di sci e ha curato gli archi nel finale di Vis a vis.

Per quanto riguarda mix e mastering, Jesse Germanò ha curato Rallenta, Bici bordeaux, Solo noi, Spettinata, Tre passi indietro, La solitudine di Ferragosto e Il mondo sottosopra, Pietro Caramelli ha seguito Vis a vis, Marco D’Agostino ha lavorato su Palo Santo e Marco Dal Lago su Il corso di sci e Ri-spettinata.

La tracklist dell’album

Il disco è composto da dieci tracce più una bonus track. Rallenta è la focus track dell’album.

# Titolo 1 Rallenta 2 Bici bordeaux 3 Solo noi 4 Spettinata 5 Vis a vis 6 Tre passi indietro 7 Palo Santo 8 La solitudine di Ferragosto 9 Il mondo sottosopra 10 Il corso di sci 11 Ri-spettinata (bonus track)

Tra novembre e dicembre Caterina Cropelli presenterà dal vivo il nuovo progetto in cinque appuntamenti nei club italiani. Le date e le location sono disponibili nell’articolo dedicato ai concerti 2026.

Chi è Caterina Cropelli

Nata a Cles (TN) nel 1996, Caterina Cropelli ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta a tredici anni e ha esordito nei locali delle valli trentine. Nel 2016 ha partecipato a X Factor nella squadra Under Donne di Fedez e ha avviato il proprio percorso cantautorale.

Negli anni successivi ha aperto i concerti di artisti come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani ed Enrico Ruggeri.

Dopo i primi singoli Non ti ho detto mai, O2 e Quando, a marzo 2020 ha pubblicato l’album d’esordio Caterina per l’etichetta Fiabamusic/Artist First, prodotto da Clemente Ferrari, con cui ha superato i 4 milioni di stream su Spotify, entrando nelle playlist editoriali come New Music Friday, Indie Italia e Scuola Indie.

Nel novembre 2022 è uscito il secondo disco In queste stanze piene, che include i featuring con Gio Evan e Anansi, anticipato dai singoli La promessa, Abitudini, La vita davanti e Povera me. Tra il 2025 e il 2026 sono usciti Spettinata, Solo noi, Vis a vis e Palo Santo, estratti dell’album Tre passi indietro.

Foto di Anie Maki