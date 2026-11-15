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Caterina Cropelli torna con Tre passi indietro, tra ricordi e crescita personale

Il terzo album della cantautrice trentina raccoglie undici brani dedicati al tempo, all'amore e alla ricerca di sé.

di Chiara Tebaldini · 

Caterina Cropelli con abito bianco e stivali rossi, fotografata in movimento sotto il cielo blu.

Caterina Cropelli pubblica giovedì 19 novembre Tre passi indietro, il suo terzo album di inediti per Fiabamusic, distribuito da ADA Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Il corso di sci, Spettinata, Solo noi, Vis a vis e Palo Santo.

Caterina Cropelli, il significato di Tre passi indietro

Tre passi indietro parla del tempo e della scelta di fermarsi mentre tutti corrono. In questo disco la cantautrice osserva ciò che le è accaduto: gli amori iniziati e finiti, le paure, le giornate storte, i ricordi dell’infanzia, una bicicletta, un corso di sci e una domenica sotto le coperte.

L’amore assume sfumature diverse nei vari brani: è desiderio in Bici bordeaux, attrazione in Vis a vis, quotidianità in Solo noi e perdita ne La solitudine di Ferragosto. Al centro del disco resta però il rapporto dell’artista con sé stessa, raccontato attraverso dettagli semplici e piccoli momenti di vita reale, senza correre verso ciò che verrà dopo.

Caterina Cropelli racconta: “Tre Passi indietro è un disco sul concetto di rallentare, sul concedersi il tempo di guardarsi davvero, accettando le proprie contraddizioni”.

L’artista prosegue: “Si indietreggia per vedere meglio dove si è arrivati, dalla distanza necessaria per osservare finalmente l’immagine intera, come si fa per un quadro, fermandosi abbastanza per capire dove ci si trova, riconoscere la persona che siamo diventati e ripartire da lì. Non necessariamente in una direzione diversa. Semplicemente, più lentamente”.

Autori, compositori e produttori dell’album Tre passi indietro

Caterina Cropelli è autrice e compositrice di tutti i brani. Alla stesura dei testi hanno collaborato anche Gio Evan in Spettinata e Ri-spettinata, Mirkoeilcane in Bici bordeaux, Vis a vis e nella title track Tre passi indietro, Antonio Fiabane in Vis a vis, Pietro Fiabane in Vis a vis e Il corso di sci e Fabio Pizzoli in Il corso di sci.

Per quanto riguarda le musiche, accanto a Caterina Cropelli hanno collaborato Mirkoeilcane in Bici bordeaux e Tre passi indietro, Gio Evan in Spettinata e Ri-spettinata, mezzocammello in Rallenta e Vis a vis, Alessandro Chesini in Palo Santo e Claudio Bruno in Il mondo sottosopra.

La produzione musicale è stata affidata a mezzocammello in Rallenta, Bici bordeaux e Vis a vis, Airo & Nobu in Solo noi, Spettinata e Il mondo sottosopra, Alessandro Galdieri in Tre passi indietro e La solitudine di Ferragosto, e Tommaso Sgarbi in Palo Santo e Ri-spettinata.

Clemente Ferrari, che ha già lavorato ai precedenti dischi della cantautrice, ha prodotto e arrangiato Il corso di sci e ha curato gli archi nel finale di Vis a vis.

Per quanto riguarda mix e mastering, Jesse Germanò ha curato Rallenta, Bici bordeaux, Solo noi, Spettinata, Tre passi indietro, La solitudine di Ferragosto e Il mondo sottosopra, Pietro Caramelli ha seguito Vis a vis, Marco D’Agostino ha lavorato su Palo Santo e Marco Dal Lago su Il corso di sci e Ri-spettinata.

La tracklist dell’album

Il disco è composto da dieci tracce più una bonus track. Rallenta è la focus track dell’album.

# Titolo
1 Rallenta
2 Bici bordeaux
3 Solo noi
4 Spettinata
5 Vis a vis
6 Tre passi indietro
7 Palo Santo
8 La solitudine di Ferragosto
9 Il mondo sottosopra
10 Il corso di sci
11 Ri-spettinata (bonus track)

Tra novembre e dicembre Caterina Cropelli presenterà dal vivo il nuovo progetto in cinque appuntamenti nei club italiani. Le date e le location sono disponibili nell’articolo dedicato ai concerti 2026.

Chi è Caterina Cropelli

Nata a Cles (TN) nel 1996, Caterina Cropelli ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta a tredici anni e ha esordito nei locali delle valli trentine. Nel 2016 ha partecipato a X Factor nella squadra Under Donne di Fedez e ha avviato il proprio percorso cantautorale.

Negli anni successivi ha aperto i concerti di artisti come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani ed Enrico Ruggeri.

Dopo i primi singoli Non ti ho detto mai, O2 e Quando, a marzo 2020 ha pubblicato l’album d’esordio Caterina per l’etichetta Fiabamusic/Artist First, prodotto da Clemente Ferrari, con cui ha superato i 4 milioni di stream su Spotify, entrando nelle playlist editoriali come New Music Friday, Indie Italia e Scuola Indie.

Nel novembre 2022 è uscito il secondo disco In queste stanze piene, che include i featuring con Gio Evan e Anansi, anticipato dai singoli La promessa, Abitudini, La vita davanti e Povera me. Tra il 2025 e il 2026 sono usciti Spettinata, Solo noi, Vis a vis e Palo Santo, estratti dell’album Tre passi indietro.

Foto di Anie Maki

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