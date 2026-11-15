Laura Bono ha pubblicato il nuovo singolo Giganti per Orangle Records, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre.

Il brano segue i singoli Luna Park e Peccato e completa un percorso in tre tappe sulle diverse fasi di una relazione. Il primo, dall’energia più rock, racconta la possibilità di una seconda occasione. Il secondo affronta il rimpianto per una fine senza colpevoli. Con Giganti, invece, Laura Bono racconta la difficile accettazione di un addio quando i sentimenti non sono più ricambiati.

Laura Bono, il significato di Giganti

Giganti è una ballad pop delicata e malinconica in cui la voce della cantautrice accompagna il dolore di chi continua ad amare una persona che non ricambia più quel sentimento. Il testo racconta cosa succede quando una storia d’amore, vissuta con la convinzione di essere invincibili e diversi da tutti gli altri, come recita il verso “Siamo stati dei giganti, ora siamo come tanti”, giunge al capolinea ma i sentimenti non si spengono nello stesso momento.

La protagonista cerca di prendere le distanze, arrivando persino a provare a odiare l’altra persona nella speranza di smettere di amarla: “Sto provando a non cercarti, sto provando anche ad odiarti, ma ti amo e tu no”. Continua a camminare, come racconta il verso “Cammino senza sosta da che ho perso il tempo, i piedi sanno andare avanti soli molto meglio”, mentre i pensieri tornano al passato.

Anche i gesti più semplici e quotidiani cambiano significato dopo una separazione. Passare davanti a un locale sconosciuto e chiedersi “Chissà come si mangia in questo ristorante greco” diventa così un’immagine concreta del passaggio da un “noi” a un “io”. La vita attorno prosegue, ma chi ha perso un amore deve imparare a fare da solo anche ciò che fino a poco tempo prima avrebbe immaginato di vivere in due.

Il ricordo dell’amore vissuto non svanisce con la fine della relazione, come suggerisce il verso “Ma il sole non lo scorda neanche chi diventa cieco”. Il brano culmina nella domanda “Non ti manco neanche un po’?”, che esprime il bisogno di sapere se quella storia abbia lasciato un segno anche nell’altra persona, dopo che “siamo stati dei giganti in un mondo piccolo”.

Giganti affida gran parte della sua intensità all’interpretazione vocale di Laura Bono, che alterna passaggi raccolti al suo caratteristico timbro graffiante. La produzione artistica è stata curata da Mario Natale, mentre Ricky Carioti ha seguito il mix e il mastering.

Crediti del brano ▸ Titolo · Giganti

· Giganti ▸ Artista · Laura Bono

· Laura Bono ▸ Produzione · Mario Natale

· Mario Natale ▸ Mix e mastering · Ricky Carioti

· Ricky Carioti ▸ Etichetta · Orangle Records

· Orangle Records ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

Laura Bono: da Sanremo 2005 al ritorno da solista

Laura Bono è una cantautrice rock nata a Varese nel 1979. Nel 2005 con Non credo nei miracoli ha vinto la categoria Giovani del Festival di Sanremo e si è classificata quinta nella graduatoria generale. Nello stesso anno ha pubblicato per EMI il suo album d’esordio omonimo, che ha ottenuto riscontro anche in Finlandia nelle classifiche di vendita e airplay.

Durante l’estate Vasco Rossi l’ha scelta come opening act per alcune date del suo tour negli stadi. Nel 2006 ha partecipato a Music Farm su Rai 2 e ha prestato la voce alla colonna sonora italiana di Bambi 2. Negli anni successivi ha pubblicato gli album S’intitola così per il mercato finlandese, La mia discreta compagnia e Segreto.

Nel 2017 è entrata a far parte del gruppo Le Deva insieme a Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa. Con loro ha pubblicato l’album 4 ed è tornata sul palco dell’Ariston nel 2021, nella serata delle cover del Festival di Sanremo, al fianco di Orietta Berti.

Dopo l’esperienza con il gruppo è tornata al percorso solista con A un passo e racconta di aver accumulato oltre duecento canzoni. Nel 2025 ha pubblicato Buona Non Buonanotte e a settembre, per i vent’anni di Non credo nei miracoli, è uscita la ristampa dell’album d’esordio in doppio vinile.

I singoli Luna Park, Peccato e Giganti, usciti per Orangle Records, anticipano il suo nuovo disco previsto per l’inizio del 2027.