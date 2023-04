“A un passo” è il nuovo singolo da solista di Laura Bono, una passeggiata accanto al dolore scandita dalla sua voce unica

Laura Bono A un passo significato del testo del brano che segna il ritorno da solista delle cantautrice rock dopo la parentesi nel progetto de Le Deva.

Il singolo in uscita venerdì 21 aprile per Freak&Chic con distribuzione Artist First, è prodotto da KaleidoCloud.

Sono passati sette anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco da solista di Laura, Segreto. Ora, come annunciato sui social qualche mese fa (vedi qui) la cantautrice torna con un brano che riparte dalla sua scrittura schietta e ruvida, appoggiata su una produzione che esalta la voce unica della cantautrice, esplodendo come “le stelle che si incendiano” citate nel pezzo in un ritornello che racchiude tutta l’anima del brano.

Laura Bono A un passo significato del brano

Laura Bono racconta così questo nuovo pezzo:

“Siamo esseri umani che credono a ciò che si può vedere e toccare ma allo stesso tempo abbiamo un disperato bisogno di credere a qualcosa di più inafferrabile, come accade per esempio in una notte stellata di San Lorenzo, quando le stelle non le puoi prendere ma ti regalano dei desideri da esprimere, e ci vuoi credere.

Come la sensazione che gli angeli, seppur invisibili, ti rimangono accanto per sempre, in un mondo dove il reale non è quasi mai per sempre, e ci vuoi credere. A un passo è una canzone che parla di distanze. È una passeggiata accanto al dolore, alla vita che va avanti e sullo sfondo un amore sempre più lontano, e non ci vuoi credere.”

Questo singolo e il nuovo tour segnano l’inizio della collaborazione di Laura con la factory creativa Freak&Chic, che si occuperà a 360 gradi del suo progetto musicale, un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, un ritorno da solista alla sua dimensione più naturale e non filtrata, quella dei palchi dal vivo e del contatto con il suo pubblico.

Laura Bono ha annunciato tre appuntamenti live. Queste le date prodotte da Freak&Chic in calendario:

SCUSATE IL RITARDO TOUR 2023

venerdì 5 maggio 2023 – TANETO (RE), Fuori Orario

venerdì 12 maggio 2023 – ROMA, Largo Venue

domenica 14 maggio 2023 – MILANO, Magazzini Generali

Laura Bono a un passo testo e audio

Foto di copertina: Marco Piraccini