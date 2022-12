Laura Bono pronta a tornare solista: "Mi sono resa conto che ho bisogno di tornare ad essere Laura, quella che scrive e canta le sue canzoni..."

La cantautrice Laura Bono, attualmente parte del gruppo tutto al femminile de Le Deva, reduci tra l’altro dalla vittoria in un importante Festival albanese (vedi qui) ha affidato ai social un lungo sfogo in cui ha manifestato il bisogno di prendersi una pausa dal gruppo e ritornare ad incidere le proprie canzoni.

La carriera di Laura Bono è esplosa nel 2005 quando partecipa tra le Nuove proposte del primo Festival di Paolo Bonolis con il brano Non credo nei miracoli. La sua grinta rock unita ad un timbro graffiante le permettono di vincere il Festival nella sua categoria e ricevere anche i complimenti di Vasco Rossi, ospite della kermesse, che qualche mese dopo la vorrà in apertura di uno dei suoi concerti.

Dopo l’uscita del suo primo disco, Laura Bono, la cantautrice non viene riconfermata Gianmarco Mazzi direttore artistico del Festival di Sanremo 2006 (presenta Giorgio Panariello) tra i big con il brano Che bel vivere. Questo nonostante Laura avesse riscosso un ottimo successo anche all’estero, in Finlandia per l’esattezza.

Lì il suo disco arriva all’ottavo posto della classifica e la sua Non credo nei miracoli è tra le dieci canzoni più passate in Radio. Un successo tale che viene invitata come ospite alla finale della versione finlandese del Grande Fratello, alla cerimonia d’apertura dei campionati mondiali di atletica leggera che si sono tenuti a Helsinki e incide il brano Oggi ti amo con il cantante finlandese Tomi Metsäketo.

Inutile dire che la mancata conferma al Festival, così come lo fu qualche anno prima per Dolcenera, e qualche anno dopo per Antonio Maggio, rallenta il flusso della sua carriera. È il 2008 quando lancia, solo in Finlandia, l’album S’intitola così.

Negli anni seguenti pubblica da indipendente altri due dischi: La mia discreta compagnia del 2010 e Segreto nel 2015.

Nel frattempo, nel 2016, quattro ragazze proveniente da un’esperienza comune nei talent show, Simonetta Spiri, Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa danno vita con L’amore merita ad un quartetto tutto al femminile che prenderà in seguito il nome di Le Deva.

La strada di Laura si incrocerà con quella de Le Deva nel 2017 quando Simonetta abbandona il progetto e Laura subentra al suo posto. Nei successivi cinque anni con il gruppo Laura pubblica il disco 4, partecipa come ospite di Orietta Berti al Festival di Sanremo e pubblica diversi singoli abbandonando totalmente la carriera da solista.

Questo sino ad oggi quando con un post sui social la cantautrice spiega la sua necessità di tornare a fare musica per conto proprio.

Laura Bono… il ritorno da solista

Queste le parole postate dalla Bono:

“Ho bisogno di raccontarvi una cosa intima, personale, per me molto importante. E mentre vi sto scrivendo di getto, sento che le mie mani vibrano, non riesco a controllarle. Tempo fa mi sono guardata dentro e mi sono sentita avvolta da una tristezza pazzesca, cupa, insolita. Insolita poi non così tanto. Non parlo della mia “amica” malinconia, quella che anima la mia essenza e che mi fa guardare i ricordi come fossero dei miti fatti di fili dorati. Dai, è quasi Natale, ci sta. Quella malinconia lì, ora lo so, è nelle mie vene e mi ha permesso di scrivere, di aprirmi con voi, di mettermi a nudo sul palco e di essere me stessa. Ma in quel momento di qualche tempo fa, mi ritrovo triste in un modo intrattabile, ho in mano una tazzina di caffè bollente e l’occhio mi va su una cartella del computer, chiamata ‘Inediti Laura Bono’.

La apro, giusto per farmi un’idea di cosa stavo custodendo lì dentro, e scopro qualcosa che rifiutavo io stessa da anni: ho un numero incredibile di canzoni. Sono tante e tutte molto chiare, vere e sincere. Le ho scritte giorno dopo giorno, come fossero il mio riparo, il mio rifugio. Le ho scritte nei momenti peggiori, dopo le litigate, dopo i giorni no, dopo le serate belle con gli amici, quando volevo dare un significato alle cose che mi accadevano e, talvolta, per dar loro un finale diverso. Eccole lì, calde e dolorose, tutte insieme formano una nave. Non le ho mai contate, perché la mia vita in questi anni era fare del mio meglio e viverle come un segreto bianco, un amante dei sogni. Queste canzoni sono state la mia scappatella che sotto sotto è una passione enorme, di quelle che ti fulminano. Mi cade il caffè dalla mano, vorrei gridare fortissimo ma mi resta tutto soffocato nello sterno. Il pavimento pieno di frammenti della tazzina, del caffè e delle mie lacrime. Sono annegata quel giorno. Perché mi sono resa conto che ho bisogno di tornare ad essere semplicemente Laura, quella che scrive e canta le sue canzoni. O almeno provare a dare a quella Laura di un tempo, un po’ di spazio per sé e qualche angolo in mezzo a questo mondo.”

In conclusione al suo post non posso mancare parole nei confronti della sue “sorelle”, Le Deva, e dei suoi “pezzi di cuore”, i suoi fan;

“Le Deva sono sorelle, compagne di viaggio, a cui non farò mai mancare sostegno e collaborazione. Gre, Verdi, Roby, se avranno bisogno di me, ci sarò sempre per loro.

Queste mie canzoni-rifugio, questa passione incendiaria, per ora sono un nuovo inizio necessario per me. E spero che trovino braccia pronte a tenerle strette strette, come d’altronde i miei pezzi di cuore hanno sempre saputo fare.“

E le sue amiche, le sue sorelle, hanno compreso lo stato d’animo di Laura Bono. E lo hanno voluto dimostrare anche pubblicamente commentando queste parole della cantautrice:

Verdiana ha scritto “Con amore immenso ❤️da quelle braccia che hanno già amato e accolto queste canzoni avendo avuto il privilegio di ascoltarle poco dopo la loro creazione” mentre Greta e Roberta hanno postato dei cuori definendola parte del loro cuore.

Ora non resta che aspettare dunque di capire quando e come potremo ascoltare nuove canzoni di Laura Bono, cantautrice.