“Buona Non Buonanotte” segna il ritorno di Laura Bono. Un brano dedicato a chi vive notti piene di pensieri

Laura Bono Buona non buonanotte testo e significato del nuovo singolo della cantautrice.

Venerdì 16 maggio 2025 è la data che ha segnato il ritorno ufficiale di Laura Bono con il singolo Buona Non Buonanotte, una canzone che inaugura una nuova fase della carriera della cantautrice, anche discograficamente. Il singolo esce infatti per M&M-D&G Music con distribuzione ADA Music Italy.

Laura Bono – Buona Non Buonanotte: testo e significato

Con Buona Non Buonanotte, Laura Bono propone un pop-rock dal sapore anni ’80, in cui la notte diventa metafora di fragilità, solitudine e resistenza emotiva. Un brano che parla di quei momenti in cui il buio amplifica i pensieri, ma anche di chi – nel silenzio – sceglie di restare sveglio, consapevole, lucido.

Queste le parole con cui l’artista presenta il brano:

“Buona Non Buonanotte ha il cuore pop-rock e l’anima anni ’80. È quel momento in cui, nel silenzio della notte, i pensieri fanno rumore. Parla di fine, ma anche di rinascita. Di lasciare andare, ma senza perdere sé stessi. Per chi, nel buio, sceglie comunque di restare sveglio. Grazie di cuore a tutto il mio staff”

Il videoclip ufficiale

Insieme al singolo è uscito anche il videoclip ufficiale, scritto, diretto e curato graficamente da Danielle Candosin.

Il cast del video vede la partecipazione di Andrea Batosti, Claudia Lattanzi, Tommaso Batosti, Sofia Epicarmo, Maurizio Polloni e la stessa Laura Bono.

Testo – Buona Non Buonanotte

Autori del testo: Laura Bono – Pilar Narejos Gómez

Compositori: Laura Bono – Francesco Amato – Alberto De Sanctis

Buona non buonanotte

per chi è come me e siamo in molti a non chiudere occhio

buona non buonanotte

per chi sosta al grill, chi lavora, chi parla allo specchio

Buona non buonanotte

per gli angeli che non ci staccano gli occhi di dosso

Buona non buonanotte

per chi ti amerà dopo di me e non sarà mai lo stesso

Al buio

non si vedono gli spigoli

dove sbatti, neanche i lividi

non li vedi ma ti fanno un male cane uguale uguale uguale

potremmo

anche partire domani

lasciarci tutto alle spalle

uscire da quelle bolle

di sapone

e andare

ovunque fammi gli auguri

con dei vestiti leggeri

lasciare qui quei pensieri

pesanti

e riprovare a volare

Buona non buonanotte

per chi conta più lacrime che pecore in fila a saltare

Dimmi non buonanotte

che non voglio sognarti e nemmeno farmi da parte

Al buio

non si vedono gli spigoli

dove sbatti, neanche i lividi

non li vedi ma ti fanno un male cane uguale uguale uguale

potremmo

anche partire domani

lasciarci tutto alle spalle

uscire da quelle bolle

di sapone

e andare

ovunque fammi gli auguri

con dei vestiti leggeri

lasciare qui quei pensieri

pesanti

e riprovare a volare

Proprio sotto la pioggia

di un cielo mai visto prima

dove non tocchi la cima

È lì che vuoi andare

Dove non è necessario

Avere un abito serio

Dove puoi andare al contrario

Dove tu sai volare

Buona non buonanotte

Buona non buonanotte

Buona non buonanotte……

…..buona non buonanotte

Potremmo

anche partire domani

lasciarci tutto alle spalle

uscire da quelle bolle

di sapone

e andare

ovunque fammi gli auguri

con dei vestiti leggeri

lasciare qui quei pensieri

pesanti

e riprovare a volare