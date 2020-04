Caterina, Da X factor al primo disco, l’omonimo Caterina, uscito il 27 marzo scorso per Fiabamusic / Artist First, per l’occasione abbiamo intervistato per voi Caterina Cropelli.

La giovane cantautrice trentina pubblica il suo primo lavoro, arrangiato da Clemente Ferrari che, in dieci tracce, racchiude tutto il suo mondo.

L’album è stato prodotto da Piero Fiabane, registrato e arrangiato da Clemente Ferrari che ha anche suonato tastiere, clarinet, hammond, synt, fisarmonica, programmazione e bassi, con Davide Aru alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria, e gli GnuQuartet agli archi.

Pierpaolo Ranieri ha suonato i bassi di Cemento e Il cielo in una scatola. Il disco è stato mixato da Marco Dal Lago e il mastering è di Maurizio Biancani, le voci sono state registrate presso lo studio dei The Bastard Sons of Dioniso e curate da Jacopo Broseghini.

I cori sono di Caterina, Clemente Ferrari, Jacopo Broseghini e Federico Sassudelli.

Non ti ho detto mai è stata arrangiata da Maurizio Filardo, che ha suonato chitarre, tastiere e programmazione, con Matteo Pezzolet al basso e alla batteria e percussioni di Daniele Petrella. Mixaggio di Maurizio Filardo e mastering di Giovanni Versari.

Questa la tracklist del disco:

Caterina è il tuo primo album, com’è nato questo progetto e cosa ti ha portato a scriverlo?

Racchiudere tutto in uno stile mi sembra un peccato…Oggi lo chiamano “Indie”, non so se si possa definire così, ma forse non mi piace neanche tanto chiudermi in una definizione.

Come descriveresti la tua identità artistica a qualcuno che non ti ha seguito a X-Factor e non ha mai sentito una tua canzone?

Queste collaborazioni sono nate un po’ per caso; con Veronica c’è sempre stata stima reciproca, anche se prima di Cemento non ci eravamo mai conosciute di persona.

Tra le collaborazioni spicca il nome di Veronica Marchi, che ha scritto con te Cemento, e quello di Anansi con cui duetti in La Tua Collezione. Come sono nate queste collaborazioni e cosa hanno aggiunto al tuo album?

Questo disco mi ha aiutata a riconciliarmi con me stessa, mi ha fatto amare i miei limiti e considerare la mia forza. Scrivere mi aiuta ad essere più sincera con me.

Sono passati quasi quattro anni dalla tua partecipazione a X-Factor, cosa ti porti dietro da quell’esperienza?

Sei ancora in contatto con Fedez o con le tue compagne di squadra? Hai seguito il percorso di Gaia ad Amici, che ne pensi?

Non ho più avuto contatti con nessuno di loro. Non seguo Amici e in realtà nemmeno X Factor da quando non è più in chiaro, quello che so di Gaia è quello che ho letto sui social.

Penso sia stata dura rimettersi in gioco, fare un talent non è facile, farlo due volte è coraggioso. Sono felice per la sua vittoria.