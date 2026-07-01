Palo santo è il nuovo singolo di Caterina Cropelli, disponibile negli store digitali dal 25 giugno 2026 per Fiabamusic con distribuzione Ada Music Italy. L’uscita del brano è accompagnata dall’annuncio delle prime date del tour estivo della cantautrice trentina.

Il singolo parla di un cambio di prospettiva di fronte alle avversità. E’ un invito a ricordarsi che la felicità è un’attitudine; e quindi, è possibile scegliere di essere felici ogni giorno, cambiando prospettiva. L’artista presenta la felicità come scelta quotidiana, anche quando le cose non vanno come previsto.

Caterina Cropelli sceglie il pensiero positivo in “Palo santo”

Il brano parte da situazioni semplici e quotidiane per affrontare un tema universale: il modo in cui scegliamo di reagire agli imprevisti. Dimenticare l’ombrello mentre piove o vedere spegnersi il palo santo, simbolo di protezione e benessere, diventano immagini attraverso cui riflettere sulla forza dei nostri pensieri.

La canzone suggerisce che la felicità non dipende esclusivamente dalle circostanze, ma può diventare un’attitudine da coltivare ogni giorno, anche quando la realtà sembra andare nella direzione opposta.

Parlando di Palo santo, Caterina Cropelli racconta: “È un salvagente di emergenza, è una canzone scritta con un amico, è ricordarsi che esiste sempre un modo. La nostra mente è un luogo abitato da molti pensieri e il più delle volte li lasciamo remarci contro“.

“Palo santo” tra scrittura condivisa e produzione essenziale

Palo santo nasce dalla scrittura condivisa tra Caterina Cropelli e Alessandro Chesini, mentre l’arrangiamento e la produzione portano la firma di Tommaso Sgarbi. Il mix e il mastering sono stati curati da Marco D’Agostino.

Il brano si inserisce nel percorso della cantautrice mantenendo al centro una scrittura che unisce pop e sensibilità indie, privilegiando immagini concrete e riflessioni personali rispetto a narrazioni più astratte.

Dal palco di X Factor ai tour nei festival italiani

Caterina Cropelli ha iniziato a esibirsi giovanissima nei locali del Trentino. Nel 2016 è entrata nella squadra di Fedez a X Factor, esperienza che ha rappresentato il punto di partenza del suo percorso discografico.

Negli anni successivi ha aperto i concerti di artisti come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri e Fulminacci. Nel 2020, ha pubblicato l’album Caterina, che ha superato i quattro milioni di stream su Spotify entrando nelle playlist editoriali come New Music Friday, Indie Italia e Scuola Indie.

E’ arrivato poi nel 2022 il secondo album In queste stanze piene, arricchito dalle collaborazioni con Anansi e Gio Evan. Nel 2025 sono usciti i singoli Spettinata, scritto insieme a Gio Evan, Solo Noi e Vis a Vis, mentre il 2026 segna l’arrivo del nuovo brano Palo santo.

il tour estivo di Caterina Cropelli

Contestualmente all’uscita del singolo, la cantautrice ha annunciato le prime date del tour estivo:

18 luglio – Guamo (LU), Villa 4 Torri

25 luglio – Varese, B. Party

7 agosto – Capoliveri (LI), Fandango

8 agosto – Portoferraio (LI), Tante Alghe Fest

12 agosto – Agerola (NA), Festival sui Sentieri degli Dei

13 agosto – Vallo della Lucania (PZ), Koi

22 agosto – Col Cumano (BL), Dolomiti Arena

1 settembre – Verrès (AO), Parco Urbano

4 ottobre – Fagagna (UD), Woodstock Festival

Con queste date, Caterina Cropelli porterà dal vivo il nuovo repertorio insieme ai brani pubblicati negli ultimi anni, proseguendo un’attività concertistica che l’ha vista esibirsi in numerosi festival e rassegne italiane.