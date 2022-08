Caterina lancia la canzone allegra e malinconica “Povera me” per l’estate 2022

Caterina (all’anagrafe, Caterina Cropelli) torna con un nuovo singolo per questa estate 2022. Dal 22 luglio è in radio e su tutte le piattaforme digitali Povera me (Fiabamusic / Ada Music Italy).

Il brano presenta la freschezza e la sensibilità proprie della produzione dell’artista. “Povera me è una canzone allegro malinconica per chi fa spesso a botte con se stesso: da una parte del ring la coerenza e dall’altra la totale illogicità”, racconta Caterina. “Se è vero che chi si accontenta gode, con le briciole non si possono costruire case e porti sicuri. In mezzo a tutto questo agitarsi caotico della città, una rosa comprata e dimenticata al tavolino di un bar: forse stare fermi, aspettare e guardare può farci vedere come andrà a finire”. In fondo all’articolo, potete leggere il testo di Povera me.

Dopo l’esperienza in gara a X Factor nel 2016, Caterina ha iniziato a scrivere le prime canzoni. Con il suo omonimo album d’esordio, uscito a marzo 2020, ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma. Adesso, è al lavoro al suo secondo disco di inediti, già anticipato dai brani La Promessa, Abitudini e La Vita Davanti. Povera me è un’ulteriore anticipazione di questo lavoro discografico, atteso per il prossimo autunno.

Caterina, il tour estivo

In attesa dell’uscita dell’album, Caterina è impegnata nel tour estivo. Negli anni, l’artista ha svolto sempre un’intensa attività live, realizzando concerti in tutta Italia e importanti aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi e molti altri.

Anche quest’anno, l’attività live di Caterina prevede numerosi appuntamenti con un calendario in costante aggiornamento. Dopo aver aperto il concerto di Max Gazzè il 29 luglio a Feltre, l’artista farà tappa a Pordenone, Rovereto, Settimo Torinese, Riva Del Garda, Varese e Parabiago. Qui di seguito potete leggere i prossimi concerti:

06.08 PONTEDILEGNO-TONALE – Water Music Festival

07.08 TRAMBILENO (TN) – Monte Pasubio

08.08 PORDENONE – Estate A Pordenone

26.08 ROVERETO (TN) – Rovereto Music Festival – NUOVA DATA

02.09 SETTIMO TORINESE (TO) – Fuoritutti Festival *w/Fulminacci – NUOVA DATA

03.09 RIVA DEL GARDA (TN) – Grand Festival Interculturale – NUOVA DATA

04.09 VARESE – Sant’Ambrogio in Strada – NUOVA DATA

16.10 PARABIAGO (MI) – Donne INcanto – NUOVA DATA

Povera me, il testo

Cambio stazione alla radio

Da più di un’ora ormai

E non so bene che cosa cerco

Ma se lo trovo te ne accorgerai

Credevo di essere tutta d’un pezzo

Ma non mi ci sto più dentro

Mi faccio piccola credendo che tu

Mi farai posto

E il traffico del centro mi

Ricorda te

Distratto e di corsa

Dimentichi le cose

Ma povera me

Che ho perso la coerenza dietro ad un caffè

E non c’è cosa più difficile

Di costruire una casa

Con le briciole

E le parole che

Volevo dire me

Le tengo in bocca e

Vedo come va a finire Vedo come va a finire

Cambio giorno al calendario

Vado al largo dentro il mio acquario

Cerco la testa se c’è ancora sul collo

un panorama che sia un po’ più profondo

Cambio la direzione dell’ago

E spero che

Non mi riporti nel pagliaio

E il traffico del centro mi

Ricorda te

Distratto e di corsa

Dimentichi le rose

Ma povera me

Che ho perso la coerenza dentro ad un caffè

E non c’è cosa più difficile

Di costruire una casa

Con le briciole

E le parole che

Volevo dire me

Le tengo in bocca e

Vedo come va a finire Vedo come va a finire

Ma povera me

Che ho perso la coerenza dentro ad un caffè

E non c’è cosa più difficile

Di costruire una casa

Con le briciole

E le parole che

Volevo dire me

Le tengo in bocca e….

Ma povera me

Che ho perso la coerenza dentro ad un caffè

E non c’è cosa più difficile

Di costruire una casa

Con le briciole

E le parole che

Volevo dire me

Le tengo in bocca e..

Vedo come va a finire Vedo come va a finire

Vedo come va a finire Vedo come va a finire