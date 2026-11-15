Nadia von Jacobi ha pubblicato venerdì 13 novembre il nuovo singolo Twin Doubt per Ghandi Dischi, distribuito da ADA Music Italy. Il brano arriva dopo l’esordio solista dell’artista con Soleo, pubblicato il 18 settembre, e prosegue un percorso di ricerca intimo ed esistenziale.

Nadia von Jacobi, il significato di Twin Doubt

Il brano affronta una riflessione sull’inquietudine e sulla responsabilità legate alla possibilità di diventare genitori. Il racconto si concentra sulla paura di non essere all’altezza e sul contrasto tra la gioia di generare una nuova vita e la consapevolezza che ogni esistenza porterà con sé anche momenti di dolore.

Senza offrire risposte o giudizi, Twin Doubt descrive un momento di vulnerabilità emotiva in cui convivono desiderio e smarrimento. Il pezzo dà voce a un timore intimo, spesso vissuto in solitudine, e racconta la complessità di una scelta che richiede di confrontarsi con le proprie insicurezze.

Sul piano musicale, le sonorità del brano richiamano un pop alternativo d’oltreoceano, caratterizzato da ritmiche serrate e melodie sognanti e chiaroscure. La produzione riflette la doppia natura della canzone, facendo convivere un sound energico con un’atmosfera intima e inquieta.

Nadia von Jacobi racconta: “Twin Doubt cattura quel momento in cui ci chiediamo se è giusto o meno mettere al mondo un’altra vita. Confluiscono speranze, desideri e insicurezze: quali parti oscure di noi plasmeranno chi viene? Come faremo a superare i nostri stessi limiti?”

L’artista prosegue: “Un doppio dubbio si insinua, sia sull’appropriatezza di inaugurare una nuova vita fatta di gioie e di dolori, sia sulla nostra capacità di diventare, per quella vita, una presenza, un esempio, un genitore”.

I crediti di Twin Doubt

Autore: Nadia von Jacobi

Compositori: Nadia von Jacobi , Faffa

, Produzione: Faffa

Fotografia: Julia Drixhen

Artwork: Andrea Terán

Chi è Nadia von Jacobi

Nadia von Jacobi è una cantautrice italo-tedesca plurilingue. Nata e cresciuta in Germania, a sedici anni si trasferisce da sola in Italia grazie a una borsa di studio, due anni dopo aver iniziato a suonare la chitarra e a comporre i suoi primi brani.

La sua scrittura è influenzata dai viaggi in Portogallo, Sud America, Galapagos, Mongolia e Azerbaijan. Ispirata dalla natura e dai legami tra persone e luoghi, l’artista trasforma le proprie esperienze in paesaggi sonori.

Nadia von Jacobi si esibisce dal vivo tra Londra, Vienna e l’Italia e a Firenze viene notata da Ernesto De Pascale e successivamente dalla Mescal. Con il collettivo Nadia & the Rabbits pubblica l’album Noblesse Oblique, realizzato tra Stati Uniti, Vienna, Milano e lo studio Esagono di Modena, con la collaborazione di numerosi musicisti provenienti da diversi Paesi.

Su invito di Biagio Antonacci, scrive una versione in tedesco di Se io se lei e la interpreta in duetto con l’artista a San Siro. Dopo un periodo lontano dai palchi dedicato ai viaggi e alla composizione di nuovi brani, anche in italiano, nel 2026 inaugura un nuovo percorso solista che unisce scrittura d’autore, strumentazione analogica e produzione pop contemporanea.

Il 18 settembre pubblica Soleo, primo singolo del nuovo progetto, seguito il 13 novembre da Twin Doubt.

Foto di Julia Drixhen