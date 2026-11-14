Tre passi indietro, Caterina Cropelli porta il nuovo album dal vivo
La cantautrice trentina presenta il suo terzo album con cinque appuntamenti a Milano, Torino, Bolzano, Faenza e Pistoia.
di Chiara Tebaldini ·
Caterina Cropelli presenterà dal vivo il terzo album di inediti Tre passi indietro, in uscita il 19 novembre, con cinque appuntamenti nei club italiani tra novembre e dicembre 2026.
Caterina Cropelli concerti 2026: le date dei live
I concerti di presentazione del nuovo album partiranno il 24 novembre da Milano, nell’ambito dell’Ultrasuoni Festival, e proseguiranno tra Torino, Bolzano, Faenza e Pistoia. Gli appuntamenti dal vivo sono organizzati da Tube Music Italy.
|Data
|Città
|Biglietti
|24 novembre
|Milano
Ultrasuoni Festival – La Birrofila
|Info in loco
|3 dicembre
|Torino
Off Topic
|Info in loco
|17 dicembre
|Bolzano
Sudwerk
|Info in loco
|19 dicembre
|Faenza (RA)
Arci Brigante
|Info in loco
|20 dicembre
|Pistoia
Stanze d’Autore – The Dumb
|Info in loco
Tre passi indietro, il nuovo album di Caterina Cropelli
Tre passi indietro segue i precedenti dischi Caterina del 2020 e In queste stanze piene del 2022. Il nuovo lavoro, in uscita il 19 novembre per Fiabamusic con distribuzione ADA Music Italy, contiene dieci tracce più una bonus track.
La focus track è Rallenta. Tutte le informazioni sul significato del progetto, sui collaboratori e sulla tracklist sono disponibili nell’articolo dedicato all’album.
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Foto di Anie Maki