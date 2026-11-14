Caterina Cropelli presenterà dal vivo il terzo album di inediti Tre passi indietro, in uscita il 19 novembre, con cinque appuntamenti nei club italiani tra novembre e dicembre 2026.

Caterina Cropelli concerti 2026: le date dei live

I concerti di presentazione del nuovo album partiranno il 24 novembre da Milano, nell’ambito dell’Ultrasuoni Festival, e proseguiranno tra Torino, Bolzano, Faenza e Pistoia. Gli appuntamenti dal vivo sono organizzati da Tube Music Italy.

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Caterina Cropelli · Concerti 2026 Data Città Biglietti 24 novembre Milano

Ultrasuoni Festival – La Birrofila Info in loco 3 dicembre Torino

Off Topic Info in loco 17 dicembre Bolzano

Sudwerk Info in loco 19 dicembre Faenza (RA)

Arci Brigante Info in loco 20 dicembre Pistoia

Stanze d’Autore – The Dumb Info in loco

Tre passi indietro, il nuovo album di Caterina Cropelli

Tre passi indietro segue i precedenti dischi Caterina del 2020 e In queste stanze piene del 2022. Il nuovo lavoro, in uscita il 19 novembre per Fiabamusic con distribuzione ADA Music Italy, contiene dieci tracce più una bonus track.

La focus track è Rallenta. Tutte le informazioni sul significato del progetto, sui collaboratori e sulla tracklist sono disponibili nell’articolo dedicato all’album.

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Foto di Anie Maki