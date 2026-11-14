Home › Tour

Tour

Tre passi indietro, Caterina Cropelli porta il nuovo album dal vivo

La cantautrice trentina presenta il suo terzo album con cinque appuntamenti a Milano, Torino, Bolzano, Faenza e Pistoia.

di Chiara Tebaldini · 

Caterina Cropelli circondata dai fiori

Caterina Cropelli presenterà dal vivo il terzo album di inediti Tre passi indietro, in uscita il 19 novembre, con cinque appuntamenti nei club italiani tra novembre e dicembre 2026.

Caterina Cropelli concerti 2026: le date dei live

I concerti di presentazione del nuovo album partiranno il 24 novembre da Milano, nell’ambito dell’Ultrasuoni Festival, e proseguiranno tra Torino, Bolzano, Faenza e Pistoia. Gli appuntamenti dal vivo sono organizzati da Tube Music Italy.

Caterina Cropelli · Concerti 2026
Data Città Biglietti
24 novembre Milano
Ultrasuoni Festival – La Birrofila		 Info in loco
3 dicembre Torino
Off Topic		 Info in loco
17 dicembre Bolzano
Sudwerk		 Info in loco
19 dicembre Faenza (RA)
Arci Brigante		 Info in loco
20 dicembre Pistoia
Stanze d’Autore – The Dumb		 Info in loco

Tre passi indietro, il nuovo album di Caterina Cropelli

Tre passi indietro segue i precedenti dischi Caterina del 2020 e In queste stanze piene del 2022. Il nuovo lavoro, in uscita il 19 novembre per Fiabamusic con distribuzione ADA Music Italy, contiene dieci tracce più una bonus track.

La focus track è Rallenta. Tutte le informazioni sul significato del progetto, sui collaboratori e sulla tracklist sono disponibili nell’articolo dedicato all’album.

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia

Foto di Anie Maki

Condividi:

Articoli correlati