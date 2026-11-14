I Tauro Boys aggiungono un secondo concerto a Roma per Tauro Boys Rebirth. Dopo il tutto esaurito in 12 ore del 12 marzo 2027, il trio tornerà al Palazzo San Lorenzo anche il 13 marzo. Prima delle due serate romane, la reunion farà tappa il 3 marzo all’Alcatraz di Milano.

Tauro Boys Rebirth, le date e i biglietti

I biglietti per Milano e per la seconda data romana sono disponibili su Ticketmaster.

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La reunion per i dieci anni del trio

Maximilian, Prince e Yang Pava tornano sul palco a quattro anni dall’ultimo concerto. Il trio, nato a Roma nel 2016, ha pubblicato il primo mixtape TauroTape1 su SoundCloud nel 2017. Nel dicembre 2022 i tre hanno annunciato una pausa per dedicarsi ai progetti solisti.

Tra i brani del loro percorso ci sono Jeans con gli PSICOLOGI, 2004/2005 con Tutti Fenomeni e Bella Bro con Side Baby.

Foto di Ilaria Ieie. Styling di Francesco Mautone.