I Fanali presentano dal vivo ’Nu veleno ch’è doce con tre concerti a Napoli, Roma e Milano. Il mini album, uscito il 23 ottobre per Butterfly Music / Futurecords, raccoglie sei riletture della canzone classica napoletana ed è stato anticipato da Passione con Manuel Agnelli.

Fanali, le date dei concerti di novembre 2026

Fanali · ’Nu veleno ch’è doce Data Città Biglietti 12 nov 2026 Napoli

Teatro Nuovo — 17 nov 2026 Roma

Teatro Basilica — 25 nov 2026 Milano

Germi —

Da Nun me scetà a ’Nu veleno ch’è doce

Dopo aver omaggiato Sergio Bruni e Roberto Murolo in Nun me scetà, il collettivo di Michele De Finis, Jonathan Maurano e Caterina Bianco torna alla canzone napoletana con sei brani legati allo struggimento amoroso. Le riletture attraversano elettronica, trip-hop, post-rock e shoegaze.

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Foto di Sabrina Cirillo.