Fanali, tre concerti per portare dal vivo “’Nu veleno ch’è doce”
A novembre il collettivo presenta il mini album a Napoli, Roma e Milano. Nel disco anche Passione con Manuel Agnelli.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Fanali presentano dal vivo ’Nu veleno ch’è doce con tre concerti a Napoli, Roma e Milano. Il mini album, uscito il 23 ottobre per Butterfly Music / Futurecords, raccoglie sei riletture della canzone classica napoletana ed è stato anticipato da Passione con Manuel Agnelli.
Fanali, le date dei concerti di novembre 2026
|Data
|Città
|Biglietti
|12 nov 2026
|Napoli
Teatro Nuovo
|—
|17 nov 2026
|Roma
Teatro Basilica
|—
|25 nov 2026
|Milano
Germi
|—
Da Nun me scetà a ’Nu veleno ch’è doce
Dopo aver omaggiato Sergio Bruni e Roberto Murolo in Nun me scetà, il collettivo di Michele De Finis, Jonathan Maurano e Caterina Bianco torna alla canzone napoletana con sei brani legati allo struggimento amoroso. Le riletture attraversano elettronica, trip-hop, post-rock e shoegaze.
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Foto di Sabrina Cirillo.