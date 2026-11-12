I Subsonica tornano nei teatri a marzo 2027 con Subsonica a Teatro. Il tour, prodotto da Live Nation, parte l’8 marzo dal Politeama Genovese di Genova e si chiude il 31 marzo al Teatro Colosseo di Torino. Sono dodici gli appuntamenti annunciati.

La tournée arriva dopo i concerti del trentennale alle OGR di Torino, l’uscita dell’album Terre Rare e il tour estivo Terre Rare 96-26. A quindici anni dalla prima esperienza nei teatri, la band torna con uno spettacolo in tre parti. Il set acustico alterna le canzoni ai racconti su come sono nate, poi il concerto passa agli arrangiamenti elettrici e si chiude con una parte elettronica pensata come un set da club.

Accanto ai pezzi più noti, la band ha annunciato brani che ha suonato di rado dal vivo.

Subsonica a Teatro 2027, le date e i biglietti

La prevendita per gli iscritti alla newsletter dei Subsonica è già aperta. Quella riservata agli utenti registrati su My Live Nation parte giovedì 12 novembre alle 11:00. La vendita generale apre venerdì 13 novembre alle 11:00 su Live Nation e sui principali circuiti di vendita.

Subsonica a Teatro · Marzo 2027 Data Città Biglietti 8 mar Genova

Politeama Genovese PREVENDITA 11 mar Roma

Auditorium Conciliazione PREVENDITA 13 mar Piacenza

Teatro Politeama PREVENDITA 16 mar Bologna

EuropAuditorium PREVENDITA 19 mar Varese

Teatro Intred PREVENDITA 22 mar Napoli

Teatro Augusteo PREVENDITA 23 mar Avellino

Teatro Carlo Gesualdo PREVENDITA 25 mar Bergamo

ChorusLife Arena PREVENDITA 26 mar Venezia

Teatro Malibran PREVENDITA 27 mar Trieste

Politeama Rossetti PREVENDITA 30 mar Milano

Teatro degli Arcimboldi PREVENDITA 31 mar Torino

Teatro Colosseo PREVENDITA

Foto: Ivan Cazzola

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →