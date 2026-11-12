Subsonica, dodici concerti a teatro nel 2027 da Genova a Torino
A marzo dodici concerti con uno spettacolo in tre parti, dal set acustico alla sezione elettrica fino al set da club.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Subsonica tornano nei teatri a marzo 2027 con Subsonica a Teatro. Il tour, prodotto da Live Nation, parte l’8 marzo dal Politeama Genovese di Genova e si chiude il 31 marzo al Teatro Colosseo di Torino. Sono dodici gli appuntamenti annunciati.
La tournée arriva dopo i concerti del trentennale alle OGR di Torino, l’uscita dell’album Terre Rare e il tour estivo Terre Rare 96-26. A quindici anni dalla prima esperienza nei teatri, la band torna con uno spettacolo in tre parti. Il set acustico alterna le canzoni ai racconti su come sono nate, poi il concerto passa agli arrangiamenti elettrici e si chiude con una parte elettronica pensata come un set da club.
Accanto ai pezzi più noti, la band ha annunciato brani che ha suonato di rado dal vivo.
Subsonica a Teatro 2027, le date e i biglietti
La prevendita per gli iscritti alla newsletter dei Subsonica è già aperta. Quella riservata agli utenti registrati su My Live Nation parte giovedì 12 novembre alle 11:00. La vendita generale apre venerdì 13 novembre alle 11:00 su Live Nation e sui principali circuiti di vendita.
|Data
|Città
|Biglietti
|8 mar
|Genova
Politeama Genovese
|PREVENDITA
|11 mar
|Roma
Auditorium Conciliazione
|PREVENDITA
|13 mar
|Piacenza
Teatro Politeama
|PREVENDITA
|16 mar
|Bologna
EuropAuditorium
|PREVENDITA
|19 mar
|Varese
Teatro Intred
|PREVENDITA
|22 mar
|Napoli
Teatro Augusteo
|PREVENDITA
|23 mar
|Avellino
Teatro Carlo Gesualdo
|PREVENDITA
|25 mar
|Bergamo
ChorusLife Arena
|PREVENDITA
|26 mar
|Venezia
Teatro Malibran
|PREVENDITA
|27 mar
|Trieste
Politeama Rossetti
|PREVENDITA
|30 mar
|Milano
Teatro degli Arcimboldi
|PREVENDITA
|31 mar
|Torino
Teatro Colosseo
|PREVENDITA
Foto: Ivan Cazzola
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