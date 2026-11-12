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Subsonica, dodici concerti a teatro nel 2027 da Genova a Torino

A marzo dodici concerti con uno spettacolo in tre parti, dal set acustico alla sezione elettrica fino al set da club.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

I cinque Subsonica tra le poltrone rosse di un teatro

I Subsonica tornano nei teatri a marzo 2027 con Subsonica a Teatro. Il tour, prodotto da Live Nation, parte l’8 marzo dal Politeama Genovese di Genova e si chiude il 31 marzo al Teatro Colosseo di Torino. Sono dodici gli appuntamenti annunciati.

La tournée arriva dopo i concerti del trentennale alle OGR di Torino, l’uscita dell’album Terre Rare e il tour estivo Terre Rare 96-26. A quindici anni dalla prima esperienza nei teatri, la band torna con uno spettacolo in tre parti. Il set acustico alterna le canzoni ai racconti su come sono nate, poi il concerto passa agli arrangiamenti elettrici e si chiude con una parte elettronica pensata come un set da club.

Accanto ai pezzi più noti, la band ha annunciato brani che ha suonato di rado dal vivo.

Subsonica a Teatro 2027, le date e i biglietti

La prevendita per gli iscritti alla newsletter dei Subsonica è già aperta. Quella riservata agli utenti registrati su My Live Nation parte giovedì 12 novembre alle 11:00. La vendita generale apre venerdì 13 novembre alle 11:00 su Live Nation e sui principali circuiti di vendita.

Subsonica a Teatro · Marzo 2027
Data Città Biglietti
8 mar Genova
Politeama Genovese		 PREVENDITA
11 mar Roma
Auditorium Conciliazione		 PREVENDITA
13 mar Piacenza
Teatro Politeama		 PREVENDITA
16 mar Bologna
EuropAuditorium		 PREVENDITA
19 mar Varese
Teatro Intred		 PREVENDITA
22 mar Napoli
Teatro Augusteo		 PREVENDITA
23 mar Avellino
Teatro Carlo Gesualdo		 PREVENDITA
25 mar Bergamo
ChorusLife Arena		 PREVENDITA
26 mar Venezia
Teatro Malibran		 PREVENDITA
27 mar Trieste
Politeama Rossetti		 PREVENDITA
30 mar Milano
Teatro degli Arcimboldi		 PREVENDITA
31 mar Torino
Teatro Colosseo		 PREVENDITA

Foto: Ivan Cazzola

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