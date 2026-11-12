Bluvertigo, otto concerti nei club per i 30 anni di “Metallo non metallo”
Dal 5 al 25 marzo la band riporta dal vivo il secondo album, uscito nel 1997. Il tour parte da Perugia e si chiude a Firenze.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Bluvertigo di nuovo in tour nel marzo 2027 per i trent’anni di Metallo non metallo. La band riporterà dal vivo il secondo album in otto club, dal 5 marzo all’Urban di Perugia, data zero, al 25 marzo al Viper c/o Tenax di Firenze.
Uscito nel 1997, tra Acidi e basi e Zero, Metallo non metallo intreccia elettronica, rock e pop. A trent’anni dalla pubblicazione, è il disco attorno a cui ruoterà il ritorno della band nei club.
Bluvertigo tour 2027, le date e i biglietti
I biglietti sono disponibili su Vivaticket, Kashmir Music e nei circuiti autorizzati.
|Data
|Città
|Biglietti
|5 mar 2027
|Perugia
Urban · Data zero
|Biglietti
|6 mar 2027
|Senigallia (AN)
Mamamia
|Biglietti
|12 mar 2027
|Padova
Hall
|Biglietti
|16 mar 2027
|Milano
Alcatraz
|Biglietti
|18 mar 2027
|Treviso
New Age Club
|Biglietti
|20 mar 2027
|Nonantola (MO)
Vox Club
|Biglietti
|24 mar 2027
|Roma
Atlantico
|Biglietti
|25 mar 2027
|Firenze
Viper c/o Tenax
|Biglietti
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Foto di Laura Marchini.
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