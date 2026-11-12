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Bluvertigo, otto concerti nei club per i 30 anni di “Metallo non metallo”

Dal 5 al 25 marzo la band riporta dal vivo il secondo album, uscito nel 1997. Il tour parte da Perugia e si chiude a Firenze.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

I quattro Bluvertigo vestiti di nero in uno spazio industriale

Bluvertigo di nuovo in tour nel marzo 2027 per i trent’anni di Metallo non metallo. La band riporterà dal vivo il secondo album in otto club, dal 5 marzo all’Urban di Perugia, data zero, al 25 marzo al Viper c/o Tenax di Firenze.

Uscito nel 1997, tra Acidi e basi e Zero, Metallo non metallo intreccia elettronica, rock e pop. A trent’anni dalla pubblicazione, è il disco attorno a cui ruoterà il ritorno della band nei club.

Bluvertigo tour 2027, le date e i biglietti

I biglietti sono disponibili su Vivaticket, Kashmir Music e nei circuiti autorizzati.

Bluvertigo · Metallo non metallo / 1997–2027
Data Città Biglietti
5 mar 2027 Perugia
Urban · Data zero		 Biglietti
6 mar 2027 Senigallia (AN)
Mamamia		 Biglietti
12 mar 2027 Padova
Hall		 Biglietti
16 mar 2027 Milano
Alcatraz		 Biglietti
18 mar 2027 Treviso
New Age Club		 Biglietti
20 mar 2027 Nonantola (MO)
Vox Club		 Biglietti
24 mar 2027 Roma
Atlantico		 Biglietti
25 mar 2027 Firenze
Viper c/o Tenax		 Biglietti

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Foto di Laura Marchini.

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In questo articolo: BLUVERTIGO
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