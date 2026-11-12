Bluvertigo di nuovo in tour nel marzo 2027 per i trent’anni di Metallo non metallo. La band riporterà dal vivo il secondo album in otto club, dal 5 marzo all’Urban di Perugia, data zero, al 25 marzo al Viper c/o Tenax di Firenze.

Uscito nel 1997, tra Acidi e basi e Zero, Metallo non metallo intreccia elettronica, rock e pop. A trent’anni dalla pubblicazione, è il disco attorno a cui ruoterà il ritorno della band nei club.

Bluvertigo tour 2027, le date e i biglietti

I biglietti sono disponibili su Vivaticket, Kashmir Music e nei circuiti autorizzati.

Foto di Laura Marchini.