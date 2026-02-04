4 Febbraio 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
4 Febbraio 2026

Bluvertigo: arriva la nuova reunion con un evento live e in formazione originale

Per la band non è solo un ritorno sulle scene, ma l'inizio di una nuova fase

News di Fabio Gattone
I Bluvertigo annunciano la reunion
Condividi su:

Tornano i Bluvertigo, una delle band più eclettiche della musica italiana. La loro reunion avviene con il ritorno sul palco in un unico evento speciale e nella formazione originale. L’appuntamento è per il 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano.

I Bluvertigo sono sinonimo di creatività, intuizione e sperimentazione. Fin dagli esordi, hanno rotto gli schemi scardinando regole e aspettative. Hanno portato nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. La loro musica unisce ironia, ricerca, curiosità ed eclettismo. I loro brani sono fatti di dettagli inaspettati, scelte imprevedibili, e unione di elementi lontani.

La reunion della band non è solo un ritorno sulle scene, ma è l’inizio di una nuova fase. In realtà, i Bluvertigo si erano già riuniti nel 2014 (leggi qui il nostro articolo). Adesso, ripartono dal loro passato come base viva su cui lavorare. Riportano sul palco un linguaggio che ha influenzato intere generazioni e che, a distanza di anni, continua a risultare attuale. La band si immerge nella scena musicale di oggi, che condivide però molte delle intuizioni esplorate allora.

Riprendersi il proprio spazio vuol dire per i Bluvertigo recuperare un’energia che non si è mai spenta. La loro reunion non è dunque un ritorno al passato, ma un modo di rimettere in movimento ciò che non ha mai smesso di vibrare.

I Bluvertigo annunciano il ritorno dal vivo

Bluvertigo: i biglietti del ritorno dal vivo

In questo nuovo viaggio, la band riporta al centro il concetto di essere umani. “Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore”. Concetto presente anche nella locandina che annuncia il concerto del 14 aprile. La locandina è fatta di pixel, geometrie e rappresentazioni stilizzate del rumore. In questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici. Il battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta una irriducibile luce oltre il sistema.

I biglietti del concerto all’Alcatraz di Milano, prodotto da Kashmir Music, sono disponibili su Vivaticket.com e nei punti vendita abituali.

All Music Italia

Articoli più letti

Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 1

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 Serata cover duetti 2

Sanremo 2026 duetti: scopriamo chi sono le scelte più strane (e interessanti) del venerdì delle cover
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 4

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
Fedez in studio con Luca Jurman durante la preparazione per Sanremo 2026 5

Fedez sceglie Luca Jurman per Sanremo 2026? Prove in studio e tapis roulant
X Factor, copie vendute 2026: Marco Mengoni e Måneskin guidano la classifica delle certificazioni 6

Quante copie “valgono” oggi gli artisti di X Factor: Mengoni traina, il resto resta fermo
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 7

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Amici 25 pagelle diciassettesima puntata 1 febbraio 8

Amici 25, le pagelle della diciassettesima puntata: l'emozione di Michele e la poesia di Lorenzo
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini e Achille Lauro nel duetto 16 marzo 10

Laura Pausini sceglie “16 marzo” con Achille Lauro come nuovo singolo da Io canto 2

Cerca su A.M.I.