Bluvertigo: arriva la nuova reunion con un evento live e in formazione originale

Tornano i Bluvertigo, una delle band più eclettiche della musica italiana. La loro reunion avviene con il ritorno sul palco in un unico evento speciale e nella formazione originale. L’appuntamento è per il 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano.

I Bluvertigo sono sinonimo di creatività, intuizione e sperimentazione. Fin dagli esordi, hanno rotto gli schemi scardinando regole e aspettative. Hanno portato nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. La loro musica unisce ironia, ricerca, curiosità ed eclettismo. I loro brani sono fatti di dettagli inaspettati, scelte imprevedibili, e unione di elementi lontani.

La reunion della band non è solo un ritorno sulle scene, ma è l’inizio di una nuova fase. In realtà, i Bluvertigo si erano già riuniti nel 2014 (leggi qui il nostro articolo). Adesso, ripartono dal loro passato come base viva su cui lavorare. Riportano sul palco un linguaggio che ha influenzato intere generazioni e che, a distanza di anni, continua a risultare attuale. La band si immerge nella scena musicale di oggi, che condivide però molte delle intuizioni esplorate allora.

Riprendersi il proprio spazio vuol dire per i Bluvertigo recuperare un’energia che non si è mai spenta. La loro reunion non è dunque un ritorno al passato, ma un modo di rimettere in movimento ciò che non ha mai smesso di vibrare.

Bluvertigo: i biglietti del ritorno dal vivo

In questo nuovo viaggio, la band riporta al centro il concetto di essere umani. “Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore”. Concetto presente anche nella locandina che annuncia il concerto del 14 aprile. La locandina è fatta di pixel, geometrie e rappresentazioni stilizzate del rumore. In questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici. Il battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta una irriducibile luce oltre il sistema.

I biglietti del concerto all’Alcatraz di Milano, prodotto da Kashmir Music, sono disponibili su Vivaticket.com e nei punti vendita abituali.