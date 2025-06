Amanda Vitale pubblica Poteva essere, prodotto da Andy dei Bluvertigo. Anteprima video

È disponibile da oggi in anteprima su All Music Italia il videoclip ufficiale di Poteva essere, il nuovo singolo di Amanda Vitale.

Prima di parlare di questa nuova uscita scopriamo meglio…

Chi è Amanda Vitale?

Amanda Vitale è una cantante e cantautrice originaria di Maletto, in provincia di Catania. Fin da giovane si è distinta in concorsi musicali e ha lavorato come corista in un tour tributo ai Matia Bazar. Fondamentale è stato l’incontro con Piero Cassano e Fabio Perversi, che le ha aperto le porte del Festival Show in Veneto e della trasmissione Natale e Quale Show su Rai 1.

Ha vinto il premio Mimì Sarà con una cover di Mia Martini, esibendosi al Teatro Nuovo di Milano. Notata da Red Ronnie durante le selezioni di Fiat Music, si è esibita sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e ha aperto un concerto di Goran Bregović a Palermo.

Tra i suoi singoli precedenti troviamo Verso il mare (oltre 100.000 streaming su Spotify), Tutto Diverso (130.000 streaming) e Fragilità (160.000 streaming). Nel 2023 ha partecipato al MEI di Faenza esibendosi accanto a Elisa in un set dedicato all’alluvione in Emilia Romagna, ha duettato con Lello Analfino dei Tinturia e ha cantato per Papa Francesco a Piazza Armerina.

Nel 2025 avvia una collaborazione con Andy dei Bluvertigo e Petra Magoni per la realizzazione del suo primo EP.

Poteva essere: il nuovo singolo di Amanda Vitale

Poteva essere è un brano pop in chiave swing moderna, una riflessione personale e musicale su chi siamo e chi potremmo essere. Il singolo è prodotto da Andy dei Bluvertigo e Artu10000000 (Arturo De Biasi), con mix e mastering a cura di Emanuele Donnini presso Joseba Studio. La direzione artistica è firmata Gianni Testa.

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Joseba Publishing con distribuzione Virgin Music Group.

“Il pezzo invita a trovare positività anche nei momenti difficili, guardando la vita con occhi nuovi – racconta Amanda – è nato da un dialogo interiore davanti a uno specchio a forma di chitarra“.

Ecco a seguire il video ufficiale.