Camilla Magli scrive con Mahmood “Il fumo uccide”. Alla produzione c’è Michelangelo!

Continua il percorso artistico di Camilla Magli sotto la RCA Numero Uno, l’etichetta parte di Sony Music Italy, con a capo Sara Potente. Il nuovo singolo, Il fumo uccide, è stato prodotto da Michelangelo ed è scritto da Camilla stessa con Mahmood (tra l’altro anch’esso artista in cui la Potente ha creduto a lungo, sopratutto quando le discografiche avrebbero voluto relegarlo al ruolo di autore).

Questo nuovo capitolo artistico della cantautrice all’insegna dell’Urban pop ed è partito nel 2022.

Camilla Magli, nota anche per la sua partecipazione a X Factor nel 2014, ha infatti già pubblicato due tasselli sono stati Kanye West, in feat. con Bresh e Knock Out con BigMama.

Con Il fumo uccide la cantautrice apre le porte della sua sfera più intima e, con una ballad nata una sera d’estate in Sardegna, ci ricorda quanto le parole degli altri spesso siano tossiche quanto il fumo stesso.

Per focalizzare il suo messaggio la Magli ha scritto il brano a quattro mani con l’amico Mahmood. Il tutto ha poi preso vita grazie al produttore, fondamentale nel lancio di Blanco (vedi qui), Michelangelo.

Il brano sarà presentato live in anteprima giovedì 8 settembre al Carroponte di Milano quando l’artista si esibirà in apertura del concerto di Carmen Consoli.

Ecco come racconta la canzone Camilla Magli:

“Questo brano è nato in un periodo molto importante della mia vita, dopo un percorso di analisi per cui ho sofferto tanto, ero nervosa e fumavo molto. Leggendo sul pacchetto di sigarette ‘il fumo uccide’ pensavo che invece sarei potuta morire soffocata dalle emozioni contrastanti se non fossi riuscita a buttarle fuori. Mi sentivo schiacciata con la faccia sull’asfalto e lo sguardo rivolto al cielo come nell’incidente stradale che ho avuto da ragazzina. Ecco, questa canzone vuole proprio esorcizzare i traumi, guardare avanti, trasformare le avversità in una presa di coscienza e amor proprio. E proprio per questo oggi amo ancor di più le cicatrici sul mio viso.“

Tra l’altro questa canzone dovrebbe essere quella con cui la cantautrice ha vinto lo scorso anno Area Sanremo senza però arrivare a Sanremo Giovani in quanto non selezionata da Amadeus tra i 4 artisti che accedevano alla manifestazione.

Foto di Copertina di Hugo Weber