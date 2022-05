Camilla Magli nel nuovo singolo, “Knock out”, duetta con Bigmama

Camilla Magli Knock out significato del testo del nuovo singolo della cantautrice che la vede duettare con Bigmama, talentuosa artista che il grande pubblico ha avuto l’occasione di apprezzare al Concerto del primo maggio Roma 2022.

Il brano sarà disponibile dal 20 maggio per RCA Numero Uno/Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Camilla Magli ha partecipato nel 2014 partecipa all’ottava edizione di X Factor e da lì ha iniziato una ricerca musicale più personale e identificativa.

Il primo singolo ufficiale è del 2019, Baciami Assiduamente. Nel 2020 torna con un omaggio al noto brano de I Cani, IL POSTO PIÙ FREDDO, pezzo che segna l’inizio della collaborazione con RCA Numero Uno/Sony Music.

Durante il lockdown Camilla lavora con due producer d’eccezione, Adele Nigro e Katoo. A maggio dello stesso anno esce Eterno Rosso.

Camilla Magli Knock out significato

Knock Out segna per la cantautrice un nuovo capitolo artistico e personale. È un brano attraverso il quale commenta la percezione che spesso le persone hanno degli altri, pur fermandosi alle apparenze. A sostegno della tesi di Camilla arriva un’artista da lei fortemente voluta, BigMama, che con la sua attitudine e la scrittura tagliente, lotta per l’emancipazione dal pregiudizio.

A proposito del brano Camilla racconta:

Knock Out è un pezzo in cui esprimo la mia voglia di libertà e averlo fatto con Big Mama significa molto per me. Da subito ho avuto la sensazione che fossimo dalla stessa parte, quella di chi lotta per prendersi quel che si merita, aldilà di tutto, delle circostanze della vita e di farlo a voce alta.

Bigmama aggiunge:

Ho voluto scrivere delle barre per ‘Knock Out’ perchè appena ho ascoltato e capito il mood del pezzo ho pensato a tutte le volte che nelle relazioni sono andata KO. Con la mia strofa restituisco qualche pugno. Mi piace un casino la voce di Camilla, la sua attitudine e soprattutto la sua professionalità. Lei è una bona, ma perché accontentarsi di avere solo una bona in cuffia se puoi averne due?

Il 28 maggio Camilla Magli sarà tra i protagonisti del MI AMI Festival per presentare la sua nuova musica.

Camilla Magli Knockout testo

In arrivo venerdì 20 maggio