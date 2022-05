La rapper BigMama porta la sua energia e il Body positivity al Concertone con “Poker” (TESTO E AUDIO)

BigMama Poker testo. Tra gli ospiti del Concerto del Primo Maggio Roma 2022 c’è BigMama, la rapper che dal palco in piazza San Giovanni ha voluto lanciare un messaggio Body positivity. Andiamo a conoscerla meglio…

Il suo vero nome è Marianna Mammone ed è nata nel 2000 ad Avellino. Si avvicina al rap scrivendo i suoi primi testi nel 2013. Come tanti giovani della sua generazione li registra nella propria camera per poi pubblicarli su YouTube.

Le canzoni di BigMama sono lo scudo di Marianna che, fin da piccola, è stata presa in giro per il suo peso.

Nel 2019 si trasferisce a milano e pubblica una serie di brani sulle varie piattaforme di streaming, 77, seguito nei due mesi successivi dalle uscite di Lights Off e Amsa, tre freestyle.

Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta Pluggers con la quale inizia un nuovo percorso che parte dal singolo Mayday prodotto da Lester Nowhere che cura anche il secondo singolo Formato XXL.

A giugno del 2021 inizia la collaborazione con Epic/Sony Music Italia e annuncia un nuovo singolo, TooMuch prodotto da Crookers a cui fa seguito Così leggera e partecipa al disco di Inoki in Mani.

BIGMAMA poker testo del brano presentato al primo maggio

Emozionata BigMama ha partecipato al concerto del Primo Maggio Roma 2022 raccontando la storia di una persona che stima molto perché è riuscita a conquistare tanto andando contro tutti… sé stessa. Il brano che ha presentato sul palco del Concertone è Poker.

Ecco a seguire testo e audio del brano scritto da BigMama con Francesco Barbaglia e prodotto da Crookers.

Lo sai che sei la droga e non mi drogo mai

E la distanza ormai è troppa e non ti vedo mai

I pezzi che mi mandi dicono: “Non andar via”

Sei la mia, c’est la vie, sei la via per ritornare qui

Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so

Se sto bene o no, ti ho già dato abbastanza

Ne ho un altro nella stanza e adesso mi calma

La tua bocca di emozioni se ne priva

Perché il tuo essere freddezza viene prima

È come l’ansia di ‘sti giorni che mi sta mangiando viva

E allora fottila come fotti la tipa quando rotti hai

Il cuore e il fegato che grida “Basta siga”, starai meglio, starai viva

E perdo pezzi, e perdo me se resti qui

Siamo diversi dopo mesi, anni, ripensaci

Ma, baby, baby, don’t cry

Non torno indietro e lo sai

I tuoi “per sempre” sono “mai”

Oh my, oh my, oh my

Ma, baby, baby, don’t cry

Non torno indietro e lo sai

I tuoi “per sempre” sono “mai”

Oh my, oh my, oh my

Oh my, oh my

Oh my, oh my

Oh my, oh my

E il sesso mi calma come la frase figa per la storia di Insta

Che dice “Manchi, ma fai male”, ma mi manca il male

Perché quella faccia di cazzo io non l’ho più rivista

Io punto al cielo con il cuore sotto zero

Vivo male il livello del mare mentre spero

Di essere me stessa tipo sempre

Non credere ai suoi “per sempre”

Che la vita è breve e non mi manca niente

Ho i jeans rotti e sono broke inside

Non mi segui più, ma quanti cazzo di anni c’hai?

Ti spoglio, poi ti blocco, poi ti sblocchi un po’

E volevi parlasse l’odio al posto dei tuoi occhi, lo so

Ma, baby, baby, don’t cry

Non torno indietro e lo sai

I tuoi “per sempre” sono “mai”

Oh my, oh my, oh my

Ma, baby, baby, don’t cry

Non torno indietro e lo sai

I tuoi “per sempre” sono “mai”

Oh my, oh my, oh my

Oh my, oh my

Oh my, oh my

Oh my, oh my

Tutti hanno giocato a farmi stare male per anni, soprattutto tu

ma non ti fregava nulla di ciò che passavo

La mia vita era un inferno e tu eri come benzina sul fuoco

ma il tempo passa e ora le carte del gioco ce le ho io

Sai a cosa vai incontro, una mossa falsa e perdi tutto

Poker