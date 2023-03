Bais e Galeffi uniscono i loro stili nel brano celebrativo “Venezia”

Venezia è il nuovo singolo di Bais e Galeffi (all’anagrafe, Marco Cantagalli), negli store digitali dal 3 marzo 2023 per Sugar Music. Il brano è l’incontro tra due cantautori diversi tra loro, dando vita ad una inedita coppia artistica.

Venezia è stato scritto da Bais e Galeffi; ed è stato composto insieme a Paolo Caruccio (in arte, Fractae), che l’ha anche prodotto con Bais. Il brano è il punto d’incontro tra i due artisti, che uniscono i loro stili in una sinergia inaspettata. In questa prima collaborazione, i due cantautori hanno trovato una sintonia e una vicinanza naturale.

La canzone è un inno alla città di Venezia e una scanzonata celebrazione dei suoi luoghi comuni. La dichiarazione d’amore alla città è interpretata in chiave cinica e ironica, in linea con la personalità dei due artisti (in fondo all’articolo trovate il testo della canzone).

Venezia anticipa il nuovo progetto discografico di Bais, in uscita per Sugar Music. Cantautore e polistrumentista, Bais ha pubblicato nel 2021 la prima parte di Diviso due, album nel quale sono presenti la sua anima più pop e quella più alternativa. Nel 2023 completerà il progetto con la pubblicazione della seconda parte del progetto. Galeffi ha rilasciato nel 2017 il singolo Occhiaie, per poi lanciare il suo album d’esordio Scudetto. Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo album Settebello, che ha vinto il prestigioso Premio MEI come miglior disco italiano dell’anno. Nel 2022 ha realizzato il suo terzo album Belvedere per Capitol Records.

VENEZIA, il testo

Testo: Bais, Galeffi

Musica: Paolo Caruccio, Bais, Galeffi

Produzione: Fractae, Bais

Sogno un deserto

piazza san marco

mi ricordo un piccione

un turista coglione

sono un affresco

che soffre il caldo

il tuo ricordo scompare

nel riflesso del mare

tu, non mi fai dormire più

non lo vedi che sei tu

l’alta marea a casa mia

venezia di notte

mi lascia mi fotte

la luna che piange

beviamo le onde,

i capelli, le ombre

venezia stanotte

mi abbraccia, mi rompe

le ossa

affonda una gondola, e

…

passami il termine

io sono un pezzo..di te

come pozzanghere

le tue domande

io voglio restare qua con te

sulla nostra gondola invisibile

come due bambini

quanti sospiri i i i

tu, non mi fai dormire più

non lo vedi che sei tu

l’alta marea a casa mia