Videointervista a Galeffi, Roma e il nuovo tour sold out: “Manca Sanremo, vedremo”

Galeffi torna in tour dopo più di due anni e lo fa con due date speciali, al Largo Venue di Roma il 3 dicembre e ai Magazzini Generali di Milano l’11 dicembre.

Ai nostri microfoni ci ha raccontato e fatto vedere tutta la sua gioia per quello che lui identifica come il primo passo verso il ritorno alla vita. Un primo passo in vista del vero e proprio tour che prenderà forma a gennaio in alcuni tra i club più importanti d’Italia.

Il “Belvedere Tour“, infatti, farà tappa in sette diversi club dal 13 al 28 gennaio e sarà l’occasione per fare ascoltare tutto il mondo musicale che ha caratterizzato la carriera di Galeffi fino a questo momento.

Il focus, come ovvio, sarà sull’ultimo album ‘Belvedere‘ ma ci sarà spazio per recuperare anche le canzoni del precedente album, ‘Settebello‘, uno dei pochi pubblicati in pieno lockdown e che non ha potuto vivere sul palco e davanti ai fan a causa della pandemia.

Radio Zeta sarà la radio ufficiale di tutto il tour.

Nel corso dell’intervista abbiamo chiesto a Galeffi se le voci su una sua partecipazione a Sanremo 2023 fossero confermate o meno. Ci prova da tre anni ormai e, fino a questo momento, Amadeus lo ha sempre escluso dalla lista finale. Per conoscere la risposta del cantante sul tema guardate l’intervista.

Foto di Ilaria Ieie