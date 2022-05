Galeffi annuncia il nuovo album: “Belvedere”, in uscita il 20 Maggio.

Un nuovo anno iniziato con il botto per Galeffi, che non sembra volersi fermare. Dopo i brani Appassire, Due Girasoli e Divano Nostalgia, ecco finalmente l’annuncio dell’album e la data d’uscita. Sarà disponibile a partire dal 20 Maggio, per Capitol Records/Universal Music Italy, Belvedere il nuovo lavoro in studio del cantautore romano.

Il cantautore romano classe ’91, al secolo Marco Cantagalli, torna dopo due anni di ricerca emotiva e personale , una crescita artistica che sfocia ora nel terzo lavoro discografico, un progetto in grado di coinvolgere e cullare l’anima delle persone che lo ascolteranno.

galeffi “belvedere”

Una voce delicata, una penna accurata e mai banale insieme a un tappeto musicale in grado di far sollevare da terra l’ascoltatore, tutto questo nel nuovo album del cantautore. Un mix di emozioni che stringono l’ascoltatore in un lungo abbraccio dalla prima all’ultima canzone, senza mollarlo mai.

Queste le parole di Galeffi:

Belvedere è il mio disco più lungo, perché il silenzio e il dolore collettivo e personale degli ultimi due anni aveva bisogno di uscire il più possibile .

Dodici canzoni, dodici mondi diversi, come fosse una canzone per ogni mese dell’anno.

Di seguito la tracklist di Belvedere:

Un sogno Dolcevita Asteroide Leggermente In questa casa San Francisco Cinema Fantasia Divano Nostalgia Tua sorella Appassire Due girasoli Malinconia Mon Amour

Ci ha ormai preso gusto Galeffi ad anticipare i suoi lavori discografici, dopo un’esibizione inaspettata sui tetti di Roma e un divano itinerante per le strade di Milano, questa volta lo farà sul palco di Spaghetti Unplugged nel corso di tra appuntamenti, un luogo divenuto casa per lui e per gli amanti della sua musica.

24 Marzo – Bologna – Cortile Cafè

8 Maggio – Milano – Apollo

15 Maggio – Roma – Alcazar Live

Foto di Ilaria Leie