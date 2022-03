Dopo Sanremo Giovani 2021 torna Bais con “Trovami una cura”

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2021 torna Bais con il singolo Trovami una cura fuori da venerdì 18 marzo per Sugar Music.

Cantautore e musicista Bais è anche una grande appassionato di fotografia, un mondo che lo influenza anche a livello musicale. La sua è infatti una visione della musica “per immagini” che si riflette nei suoi brani dove descrive, sempre con scenari diversi la vita attraverso delle fotografie, raccontando paesaggi e scene ben precisi.

Bais Trovami una cura

Il nuovo singolo parte con un pianoforte che catapulta subito l’ascoltatore in un mondo dolce e sognante in cui malinconia e serenità convivono per raccontare un parte molto intima della personalità del cantautore. Trovami una cura infatti è una sorta di dialogo interiore, in cui Bais acquisisce la consapevolezza di aver raggiunto un equilibrio nella propria vita, ma per poter stare ancora meglio e poter raggiungere a pieno la felicità, lancia una richiesta di aiuto, diretta ma non disperata.

Ecco come racconta il cantautore la copertina del brano…

In copertina quello che rimane della mia amata chitarra classica. Il giorno in cui io e Gio dovevamo andare al mare per scattare la foto copertina, scendendo le scale di casa con borsoni e chitarra alla mano, sono scivolato e ci sono caduto sopra rovinosamente, spaccandola. Ci sono rimasto malissimo, mi veniva da piangere.

Ho raccolto i cocci e deciso di portarla al mare con noi, nonostante l’incidente. Lungo il tragitto ho pensato che ci dovesse essere un motivo, non poteva essere stato solo un imprevisto. Con il desiderio di omaggiarla, la mia compagna di tanti arpeggi e accordi, e di trovare una consolazione al mio piccolo dolore, l’abbiamo immortalata per darle nuova vita nella copertina di questa canzone.

Trovami una cura arriva dopo l’uscita di Che fine mi fai, il brano che Bais ha presentato a dicembre scorso a Sanremo Giovani.