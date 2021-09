AMICI DI MARIA DE FILIPPI: il riassunto della seconda settimana, dal 27 all’1 ottobre

Amici riassunto seconda settimana.

Seconda settimana quella dal 27 all’1 ottobre, per i ragazzi di Amici 21. Il cast si arricchisce con i cantanti Rea, Kandy ed Elisabetta.

Il ballerino a cui Alessandra Celentano ha fatto “un regalo di vita”, per poi sospendergli la maglia in puntata (dopo averlo definito un ragno nei movimenti e uno che può aspirare al massimo ad un 3) tornato in casetta è scoppiato in lacrime e si è sfogato con i compagni…

Mi sento proprio uno schifo. Se le cose le prove e le riprovo ma non ci riesco cosa devo fare? Non è facile. Mi rode il cxxo perché mi dispiace, un ballerino lo sa se balla bene o no, ed io non ho ballato bene.

Nicol con fermezza cerca di convincerlo a cambiare atteggiamento, a piangersi meno addosso reagendo. Anche gli altri compagni provano a farglielo capire.

Il ragazzi, dopo il momento di abbattimento, attacca dei post it di fianco al suo letto per ricordarsi che deve avere forza e determinazione.

Subito dopo la puntata i professori hanno continuato i casting su nuovi possibili allievi della scuola. Le valutazione avvengono singolarmente con i prof. divisi.

Gea, cantautrice e batterista, suona batteria jazz da 12 anni, scrive alla chitarra suona al piano e produce i suoi pezzi. Canta un suo inedito in inglese e suona alla batteria e conquista sia i ragazzi in scaletta per la sua capacità di cantare mentre è alla batteria e, sopratutto, conquista un professore, Anna Pettinelli, che la metterà in sfida con uno degli artisti già nella scuola.

Si tratta di Flaza.

Durante la puntata di domenica la Maestra Cuccarini vorrebbe che la ragazza acquisisse più consapevolezza perché trasmette inquietudine e insicurezza. Anna Pettinelli invece ha commentato in puntata: “Non mi coinvolge, ho sempre questa impressione che rischi di passare inosservata in mezzo agli altri.”

Le critiche hanno colpito le debolezze di Flaza che ha preferito isolarsi per riflettere. Queste le considerazioni della Pettinelli sulla cantante:

Flaza è carina ma non sa di niente, è trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare cosa che con lei non succede. Sembra Alice nel paese delle meraviglie, è spaesata e se non trova il suo posto in un luogo protetto come Amici, in un classe di venti persone, come pensa di trovarlo nel mondo della musica.

Flaza è liscia e a me piace l’acqua gasata. Non riesce mai a catturare la mia attenzione. Ho trovato Gea che ha personalità e non passa inosservata, dimostra di non avere paura di niente.