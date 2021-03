Amici di Maria De Filippi, la seconda puntata. Scontri accesi tra i professori e due nuovi eliminati

Amici di Maria De Filippi seconda puntata. Dopo l’esordio col botto di ascolti, oltre 6 milioni di telespettatori, sabato 27 marzo è andato in onda il nuovo appuntamento con il programma di punta di Canale 5.

Dopo l’eliminazione, avvenuta la scorsa settimana, di Gaia (squadra Arisa/Cuccarini) ed Esa (squadra Celentano/Zerbi), anche questa sera ci saranno due nuove eliminazioni. Partiamo subito con il resoconto completo della puntata.

Amici di maria de filippi seconda puntata

Prima manche

Anche questa settimana vengono selezionati come prima squadra quella guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che sceglie nuovamente di sfidare quella formata da Arisa e Lorella Cuccarini.

Primo scontro Sangiovanni contro Alessandro

Sangiovanni si esibisce su una cover de Il Cielo è sempre più blu di Rino Gaetano mentre il ballerino balla con una corale sulle note del Il Rugantino.

Voto di Emanuele Filiberto e Stash per Sangiovanni. Primo punto alla squadra Celentano/Zerbi.

Secondo scontro Leonardo contro Tancredi

Nel blu dipinto di blu è il brano in cui si esibisce Lamacchia, Tancredi risponde con un’altra canzone d’annata, Buonasera signorina.in una versione riarrangiata e prodotta da lui stesso.

Il punto va a Tancredi. 1 pari… arriva la sfida decisiva.

Terzo scontro: guanto di sfida Enula contro Ibla

L’obiettivo della prova è saper trasmettere femminilità e sensualità sul palco durante l’esibizione. Il brano scelto per entrambe è Physical di Dua Lipa.

Il punto va ad Enula e vince la squadra Celentano/Zerbi.

Arriva per i professori il momento di scegliere chi sottoporre al giudizio dei giovani e sono Martina, Ibla e Alessandro.

La sfida per l’eliminazione

Martina balla sulle note di Sway di Michael Bublé, Ibla canta il suo inedito Libertad mentre Alessandro balla su Who wants to live forever dei Queen.

Viene salvato dai giudici e rientra immediatamente in gara Alessandro. La sfida è tra le due ragazze, Martina e Ibla.

La sfida finale tra le due e con No te gusta, inedito di Ibla, e sulle note del musical Chicago per Martina.

I giudici scelgono… prima eliminata di Amici di Maria De Filippi seconda puntata è Ibla.

SECONDA MANCHE

Celentano e Zerbi scelgono di sfidare la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Primo scontro Sangiovanni contro Aka7even – comparata

Il brano scelto è una canzone che quest’anno ha compiuto 40 anni su cui i due artisti hanno aggiunto delle proprie parti di testo, Maledetta primavera di Loretta Goggi.

Zerbi analizza e, a modo suo demolisce, le rime aggiunte da Aka7even ma il ragazzo risponde a tono al professore.

Il punto va a Sangiovanni.

Secondo scontro Tommaso contro Giulia

Tommaso balla sulle note di Che vita meravigliosa di Diodato mentre Giulia si cimenta in un passo a due su Pezzo di cuore di Emma e Alessandra Amoroso.

Vince Giulia.

Terzo scontro Sangiovanni contro Aka7even

Sangiovanni canta Il Ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, Aka7even rielabora invece Cu’mme di Enzo Gragniello e Mia Martini al piano. Sangiovanni durante l’esibizione si perde e chiede di poter bere dell’acqua.

Punto per Sangiovanni, vince la squadra Celentano/Zerbi per la seconda volta.

Vanno al ballottaggio tutti e tre i concorrenti della squadra, uno di loro andrà all’eliminazione provvisoria contro chi perderà la terza sfida.

La sfida per l’eliminazione

Giulia balla sulle note di Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina (indossando la giacca usata la settimana scorsa dal suo “amore”, Sangiovanni, Samuele su Mantieni il bacio del suo idolo (vedi qui) Michele Bravi che dedica alla sua fidanzata (esibizione coreografata da lui stesso) e Aka7even che canta il suo inedito Yellow.

La giuria salva Giulia, vanno allo scontro finale Samuele e Aka7even e manda quest’ultimo all’eliminazione finale.

Celentano e Zerbi scelgono di sfidare nuovamente Arisa/Cuccarini.

Terza manche

Primo scontro: comparata Raffaele contro Deddy

Il brano scelto è tosto, Listen di Beyonce. La giuria apprezza l’esibizione di Deddy che, non essendo un virtuoso vocalmente, ha scelto di dare un senso al testo ma il punto va a Raffaele.

Secondo scontro: guanto di sfida Serena contro Martina

Dopo un’infinta polemica della Celentano in quanto la Cuccarini ha cambiato la coreografia, il punto va a Serena.

Terzo scontro: Rosa contro Tommaso

Rosa balla sulle note di Sarò libera di Emma… il ballerino si esibisce sulle note di un brano di Aiello, Vienimi (a ballare). La Celentano ci va pesante con Rosa ma, va detto, la ballerina a labbra chiuse non risparmia parole carine alla professoressa. Umiltà, sempre.

La giuria da la vittoria a Rosa. Va quindi in eliminazione un elemento a un della squadra Celentano/Zerbi.

La sfida per l’eliminazione

Vince quindi la squadra Arisa/Cuccarini con la Celentano che sottolinea: “ha vinto l’ormone…”

Vanno in nomination: Deddy, Leonardo e Serena.

Inizia Deddy con il suo nuovo inedito, 0 passi (qui il testo), Leonardo canta anche lui il suo nuovo inedito, Giganti (testo qui) mentre Serena balla sulle note di New York New York.

Viene salvata Serena, vanno alla sfida finale Leonardo e Aka7even.

La sfida finale

Leonardo canta il suo inedito Il Natale e l’estate mentre Aka7even si esibisce con Mi manchi. Continua Leonardo con Orione e Aka7even con Mille parole.

Maria comunica che, anche questa settimana, Giulia vince nella classifica Tim quindi manda i ragazzi nella casetta per il verdetto onde evitare, come negli anni passati, spoiler, sull’eliminato visto che la puntata è registrata.

L’eliminato, dopo Ibla, di Amici di Maria De Filippi seconda puntata serale, è Leonardo Lamacchia.

La puntata si conclude con l’esibizione di Irama, già vincitore di Amici, che presenta la sua hit sanremese, La genesi del tuo colore. Maria gli consegna il disco d’oro per le oltre 35.000 unità e gli fa i complimenti definendo la sua canzone “bellissima” e confermando “quando vuoi noi siamo qua, sempre!”