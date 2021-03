Amici Specials: Michele Bravi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ecco le sue parole...

Amici Specials Michele Bravi è stato l’ospite del quarto appuntamento con la nuova costola del programma di Canale 5 visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

“Hanno scritto per lui Tiziano Ferro, James Blunt, Giorgia, Luca Carboni.

Disco d’oro per l’album Anime di carta e per i singoli Solo per un po’ e La Vita e la felicità.

Doppio disco di platino per Il Diario degli errori e Nero Bali.“

Con queste parole il cantautore è stato presentato ai ragazzi che, già nel corso del pomeridiano, avevano avuto modo di ascoltarlo dal vivo per la presentazione del suo ultimo singolo, Mantieni il bacio.

In quell’occasione il ballerino Samuele aveva manifestato tutta la sua ammirazione per Michele, artista nella cui sensibilità si rivede fortemente.

Michele nel corso dell’appuntamento ha messo a disposizione se stesso, la sua storia e le sue canzoni ai giovani ragazzi della scuola confermando un dono rarissimo che il cantautore ha, quello di insegnare tanto senza avere mai la presunzione di farlo come quando dice “il dolore non ha un senso, non cercatelo. Il dolore è un fatto e così va accettato così com’è, è una confusione enorme che piano piano va riordinata dentro casa”. Il mio disco, ‘La geografia del buio’, non parla di come si esce dal buio ma di come ci si convive.

Io odio le parole che iniziano con ‘ri’, io non ritorno a cantare, io lo sto facendo per la prima volta perché ora convivo con il buio, quello che cantava anni fa ‘Il diario degli errori’ non lo conosceva. Non sto ritornando, sto tornando”

