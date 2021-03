Amici 20: Deddy pubblica il singolo “0 passi”. Testo e significato della canzone (Audio)

Deddy 0 passi testo.

Nuovo inedito in uscita questa notte su tutti gli store digitali per il concorrente di Amici di Maria De Filippi, Deddy.

Dennis Rizzi, cantautore, autodidatta, classe 2001 è nato a Torino.

Il ragazzo, appartenente alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è entrato ad Amici 20 a scuola iniziata vincendo una sfida di canto voluta da Rudy Zerbi (che diventa il suo Prof) contro Giulio, ex allievo di Arisa costretto a lasciare il talent.

Nella scuola Deddy è stato conquistato dal fascino di Rosa con la quale instaura un rapporto speciale.

Ad oggi ha pubblicato grazie ad Amici altri tre singoli: Il cielo contromano (qui il testo), Parole a caso”(testo) e Ancora in due, tutti e tre prodotti da Michele Canova.

Il nuovo brano è una classica canzone d’amore in cui il giovane artista descrive in pieno il sentimento di appartenenza con la sua ragazza.

(Scritto da Dennis Rizzi, Elisa Angi, Giordana Angi, Stefano Tognini

Prodotto da Zef)

Non voglio neanche perdere un minuto senza te

divido istanti in pezzi e li porto via

vorrei fermare il tempo, donarti qui l’eterno

raccogliere una lacrima per poi curare un fiore

Vorrei ballare in mezzo a questa strada insieme a te

baciarti sotto la pioggia e stringerti un’altra volta

vorrei fermare le macchine, la gente e i rumori

per bloccare quello che sento, urlarti quanto ti sento

0 passi da te, che sei parte di me

quando sono con te ogni problema si rivolta

conosci la scena

0 passi da te, che sei parte di me

sente che mai niente, niente, niente

cambierà quel che sento

Volevo solo dirti che rimango accanto a te

che ogni cosa ti appartiene

anche se so non mi conviene

volevo solo dirti che mai niente ci ha diviso

che ogni sguardo io l’ho amato

e ogni cosa è per te

0 passi da te, che sei parte di me

quando sono con te ogni problema si rivolta

conosci la scena

0 passi da te, che sei parte di me

sente che mai niente, niente, niente

cambierà quel che siamo