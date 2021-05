Amici di Maria De Fiippii – La semifinale: ecco resoconto, eliminazioni e i finalisti

Amici di Maria De Filippi semifinale.

Ci siamo quasi, il 15 maggio andrà in onda in diretta su Canale 5, con la presenza della stampa italiana collegata via streaming per il Premio della critica (compreso All Music Italia nei panni del direttore Massimiliano Longo) il gran finale della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ma nella semifinale di oggi, 7 maggio, sono 7 gli artisti ancora in gara, quattro cantanti (Tancredi, Deddy, Sangiovanni e Aka7even) e tre ballerini (Alessandro, Serena e Giulia). È ora di andare a scoprire cosa accade in questa semifinale che vede esibirsi anche i The Kolors e, in qualità di ospite, Ermal Meta.

Un’edizione che, almeno apparentemente, vede in pole position nelle preferenze per la vittoria il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia (che, nel caso di vittoria, sarebbe la prima ballerina donna a vincere il programma in 20 edizioni).

Nel frattempo sono già state annunciati i dischi di Tancredi, Aka 7even, Sangiovanni, Enula e Deddy, tutti in arrivo tra il 14 e il 21 maggio.

Live blogging in partenza questa sera dalle 21:15 circa…