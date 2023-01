Amici 22: Valeria Mancini rompe il silenzio: "Avrei preferito che i video fossero mandati in onda... ho pagato io le conseguenze!"

Amici 22 Valeria Mancini. Dopo l’eliminazione da Amici, avvenuta nella puntata andato in onda domenica 15 gennaio, Valeria Mancini decide di rompere il silenzio attraverso un video pubblicato su TikTok.

La cantante, per chi non lo sapesse, è stata eliminata dal programma dopo una sfida sostenuta con Cricca (che era stato eliminato la settimana prima) a causa di un provvedimento disciplinare molto grave di cui si sa molto poco. Per un sunto della vicenda potete leggere qui e qui.

Nei giorni scorsi una cara amica di Valeria è intervenuta sui social in sua difesa ma la cantante non si era mai espressa sulla vicenda al di fuori del programma. Oggi ha deciso di rompere il silenzio.

Valeria Mancini la verità su quella sera…

Come dicevamo la cantante, nonché nota tiktoker, ha affidato ad un video il suo sfogo. Ecco quanto dichiarato:

Ciao raga

credo possiate immaginare la mia tristezza e l’amarezza di questi giorni. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere.

La sfida era una delle possibilità ed io la accetto, quello che non posso accettare è che io venga associata a delle supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona.

Questo dire non dire ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose. Dal mio canto avrei preferito che i video fossero stati mostrati, e l’ho sperato. Capisco anche la scelta di non mostrarli per tutela dei minori ma, se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto.

Non sto qui a raccontare quello che è successo perché non spetta a me ma nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze. Volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento, perché vi leggo, e spero che un giorno la verità venga fuori.

Effettivamente Valeria Mancini non ha tutti i torti. La scelta della produzione di Amici di non svelare cosa accaduto ha scatenato le supposizioni del popolo del web, anche le più fantasiose. Se non mostrare i video, almeno chiarire meglio quanto avvenuto forse sarebbe stato utile. Chissà…