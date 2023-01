Valeria Mancini eliminata da Amici, le parole di un'amica: "Trattamento ingiusto, mai avrei pensato ad un programma in grado di distruggere i sogni..."

Amici Valeria Mancini eliminata… la difesa dell’amica Emma Dall’Ara.

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri, 15 gennaio 2023, abbiamo assistito a diversi colpi di scena tutti legati al cosiddetto “Noce moscata Gate“, un guaio così ribattezzato dalla rete, e combinato da alcuni dei ragazzi del programma di cui vi abbiamo parlato qui.

Cosa sia successo esattamente non è stato spiegato da Maria e dalla produzione per tutelare sia i ragazzi coinvolti che quelli che guardano da casa. In rete è emerso che alcuni ragazzi con alla guida Wax, avrebbero fatto uso in maniera non consona di noce moscata, alimento che assunto in certe dosi e in un certo modo, causerebbe effetti allucinogeni. con conseguenze anche molto gravi.

Quel che sappiamo per certo è che i sei ragazzi coinvolti, ovvero i cantanti Wax, NDG, Tommy Dali, Valeria e i ballerini Maddalena e Samu, sono stati messi dalla produzione in sfida immediata. L’altra certezza, confermata da Arisa in puntata, e sottolineata da Maria De Filippi come esempio di stupidità, è che il “capobanda” di tutto ciò sia stato Wax.

La sfida immediata ha visto confermati i banchi nella scuola per Wax, NDG, Maddalena e Samu, tutti giudicati da giudici esterni. Tommy Dali ha invece dovuto abbandonare la scuola su decisione diretta del suo professore, Rudy Zerbi, e a Valeria è toccato una cosa che non ha precedenti nella storia del programma e, come sottolineato da Maria De Filippi, non potrà ripetersi in futuro mai più in futuro.

Parliamo di una sfida voluta dalla Prof. di Valeria, Lorella Cuccarini, e che ha coinvolto Cricca, cantante eliminato la scorsa settimana da un giudice esterno in una sfida che ha permesso l’ingresso di Jore.

Ma facciamo un passo indietro per riassumere i fatti a beneficio di tutti.

Amici la storia di Valeria mancini nel programma

Valeria Mancini, cantante ma anche nota Tiktoker che è diventato virale grazie allo slogan “E guera” (qui la sua storia), viene selezionata dai professori, la Cuccarini nello specifico, a dicembre prima della pausa natalizia del programma.

La ragazza trascorrerà nella scuola tutto il periodo delle feste, dal 18 dicembre ai primi di gennaio, facendo lezioni e preparandosi. Sarà poi la Cuccarini a dover prendere una scelta: giudicarla meritevole in entrare nel programma o rimandarla a casa. È così è stato.

Nella puntata in onda l’8 gennaio 2023, e registrata il 5 o il 6 dello stesso mese, Lorella ha scelto di assegnare un banco a Valeria. Nella stessa puntata Cricca ha abbandonato la scuola perdendo la sfida giudicata da Sara Andreani di Warner Music, contro Jore. Una perdita che ha scatenato le critiche del popolo del web.

A questo punto i destini di Cricca e Valeria tornano a incrociarsi. Il grave episodio che coinvolge i sei ragazzi è accaduto infatti nella notte di Capodanno. La produzione del programma però non se ne è accorta prima del giorno della registrazione della prima puntata del 2023. Per questo motivo Lorella ha chiesto di poter fare una cosa mai successa prima nella scuola di Amici in ventuno edizioni: richiamare Cricca e dare a lui la possibilità di sfidare Valeria per rientrare nella scuola.

La produzione, seppur dichiaratasi contraria a questa scelta decide di accordarla alla Cuccarini in quanto quasi sicuramente se si fossero accorti del fattaccio prima della registrazione della scorsa puntata la professoressa non avrebbe fatto accedere alla scuola Valeria Mancini e, probabilmente, non avrebbe neanche accetto la sfida di Cricca proposta dal collega Zerbi.

Lorella ottiene anche il benestare degli altri professori, Alessandra Celentano in primis, in quanto Cricca rappresenta un esempio di allievo che si è sempre comportato bene seguendo le regole e rispettando la scuola.

LA SFIDA

Va così in scena la sfida tra Valeria e Cricca che cantano entrambi i propri inediti, Come suona la stanza per lei e Se mi guardi così per lui. Il giudice esterno è Paolo Giordano che sceglie di assegnare il banco, in quanto più a fuoco, a Cricca. Il ragazzo rientra così nella scuola, evento mai accaduto prima.

Importante sottolineare che poco prima della sfida Valeria ha voluto dire quel che segue a Lorella:

“In realtà non so bene cosa dirti e non voglio nemmeno giustificarmi. Però non ero a conoscenza di tante cose io, non lo avrei mai fatto. Ho dato tutto per conquistare la maglia, è una vita che sogno questo. Se avessi saputo le cose precedenti non lo avrei mai fatto…”

Secondo quanto si legge in rete, ma è impossibile verificare con certezza, alcuni ragazzi avrebbero messo in moto “la questione della noce moscata” e altri l’avrebbero bevuta in forma liquida non sapendo di cosa si trattasse. Ed è forse a questo che si riferisce Valeria. Fatto sta che la ragazza, ad un passo dal sogno e con la maglia di Amici da poco indossata, deve abbandonare il programma.

Il popolo del web si è dimostrato molto confuso riguardo a questo accadimento e un’amica di Valeria, Emma Dall’Ara, laureata in linguaggi dei media presso l’università Cattolica del Sacro Cuore, e con alcune collaborazioni nel mondo della comunicazione all’attivo, decide di rompere il silenzio sulla sua pagina Instagram e difendere l’amica.

Ecco le sue parole…

Emma Dall’Ara difende l’amica Valeria Mancini

Ho iniziato a vedere Amici solo per Valeria, chiaro, la tua amica entra in quello che è il sogno che da quando è piccola e tu sei felice per lei come se fossi lei, come se stessi realizzando il tuo di sogno. Mi hanno sempre parlato di Amici come di un programma che realizza i sogni. Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizie e ad un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli. Il trattamento riservato a Valeria è ingiusto ed è inconcepibile, prima di tutto perché di fronte ad una cosa del genere i video dovrebbero essere mandati in onda per chiarire i ruoli 8situazione che seppur il programma volesse tenere nascosta è uscita alla luce da giorni), ma anche per la forza mediatica che il tutto ha. O tutti o nessuno, non dovrebbero esistere differenze. Valeria meritava una sfida con la persona esterna che le era stata assegnata, non con una persona interna al programma con grande rapporto con i professori, e con una tale presenza mediatica e già un pubblico forte e fidelizzato (sia fuori che dentro).

La ragazza quindi continua spiegando che tutto questo causa per lei un precedente, un punto di non ritorno…

Oggi non è solo il sogno di Valeria ad essere un po’ in frantumi, ma quello di tutte le persone che hanno sempre creduto nel programma e che hanno il sogno di partecipare, ma anche solo per chi lo guarda da casa sul divano affezionandosi ai concorrenti e ai loro sogni. E tu, Valeria, non hai nemmeno bisogno di parlare, a te basta cantare che tutti si incantano a guardarti, come io la prima volta che ti ho conosciuta. Il giudice di tutto dovrebbero essere le persone e fuori da quello studio lo sono, nella vita lo sono. Ora, qui fuori, è GUERA. Prenditi il mondo

Parole forti ma altrettanto lucide e, forse, anche giuste per garantire a tutti lo stesso trattamento e lo stesso tipo di sfida. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti delle nostre pagine social.