Amici 22: per il serale tre squadre con formazioni diverse dagli anni passati

Amici 22 serale squadre rivoluzionate per la fase finale del programma in partenza sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5.

Dopo la turbolenta puntata di domenica 12 marzo (qui il resoconto) e l’uscita, martedì, dei nuovi inediti dei cantanti di Amici di Maria De Filippi tutto è pronto per la partenza del serale che vedrà nella vesti di giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

I nuovi inediti usciti il 14 marzo sono (potete cliccare sul titolo per testo e audio):

Come ormai da diversi anni a questa parte la formula del serale prevede tre squadre capitanate da una coppia di professori, uno per il ballo e uno per il canto. Rispetto alle scorse edizioni però c’è qualche cambiamento di coppia.

