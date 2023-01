In attesa della scelta di Dardust ecco “Voglio di più”, brano scritto da NDG su un beat del Producer

NDG Voglio di più testo del brano composto dal giovane artista su un beat di Dardust.

Più di un mese fa Dario Faini, in arte Dardust, è stato ospite ad Amici per giudicare la gara dei ragazzi. Per l’occasione il Producer ha portato con sé tre beat inediti da lui realizzati e ha sfidato i ragazzi in una prova di creatività: sceglierne uno e realizzare un brano con quel beat.

L’artista è tornato altre due volte nel programma per ascoltare i progressi e ogni volta ha “eliminato” dal Contest quelli che non sono riusciti a convincerlo. Nella puntata di domenica 6 gennaio 2023 Dardust ha scelto il brano dell’artista, potevano essere da uno a tre ragazzi, che avrebbe prodotto. La sua scelta è andata su Ballerine e guantoni di Wax.

Il Producer ha detto di noi a Federica mentre ha lasciato una porta aperta per Nicolò, NDG. Nelle prossime settimane prenderà la scelta ovvero se produrre o meno anche il suo brano.

Qui a seguire il testo scritto da NDG e intitolato Voglio di più. Qui potete ascoltare il pezzo su Witty tv.

NDG Voglio di più testo

Na na na na

na na na na

quando guardo il cielo

vedo tutte quelle stelle brillare, brillare

io voglio di più

Sono ancora in piedi anche se

poi tu non mi credi

scusa se non seguo gli schemi

ho la testa fusa, piena di problemi

ok, senza direzione

seguirò la strada che mi porta al sole

amerà una donna che non sa il mio nome

perderò la voce sopra una canzone

(Dammi dammi dammi)

una vita spericolata coma Vasco

un motivo in più per non cambiare affatto

non affogherò le ambizioni nel rimpianto

ho ho ho voglia di urlare al mondo

chi sono davvero

se mi ami davvero

oh oh oh

nn mi capirai mai, non potrai mai

Quando guardo il cielo

vedo tutte quelle stelle brillare, brillare

io voglio di più

di una vita ordinaria fatta per non sognare

non lo so fare

io voglio di più

(Dammi dammi dammi)

una vita spericolata

io voglio di più