Wax vince la sfida con Dardust, e con sé stesso... sarà il Producer ad occuparsi di "Ballerine e guantoni"

Wax Ballerine e guantoni testo e significato del nuovo brano inedito presentato ad Amici domenica 8 gennaio 2023 dall’artista.

Più di un mese fa Dardust è stato ospite ad Amici di Maria De Filippi e ha regalato tre beat ai cantanti in gara lanciando loro una prova di creatività. Ognuno di loro avrebbe dovuto comporre e scrivere su una delle basi e, da uno a tre artisti che sarebbe risultati più convincenti, sarebbero stati prodotti da lui.

Nel corso delle settimane il Producer è tornato altre due volte a trovare ii ragazzi per fare una scrematura e, al tempo stesso, consigliare e aiutare i ragazzi che sentiva essere sulla strada giusta.

Il verdetto del Contest è arrivato l’8 gennaio. Tre finalisti: Federica, NDG e Wax. Ed è stato quest’ultimo ha convincere Dardust con la sua Ballerine e guantoni, pezzo che quindi sarà prodotto da Dario Faini e sarà inserito nella compilation Full out.

Dardust ha lasciato aperta una porta, promettendoci di pensarci nelle prossime settimane, anche sul brano realizzato da NDG.

WAX BALLERINE E GUANTONI SIGNIFICATO DEL BRANO

Nel testo scritto sul beat di Dardust il giovane artista mette in contrasto una delle sue passioni il ballo, il ballo classico per la precisione, quello delle scarpette, delle ballerine citate nel titolo, e i guantoni da Boxe. E così lui, che mostra sempre il lato duro e forte del suo carattere ammette che preferisce l’eleganza e la dolcezza del ballo alla rabbia da ring che la vita gli ha spesso instillato.

Wax ballerine e guantoni testo

Sasà prova microfono

M’immagino danzare

tra i teatri e gli spettacoli più grandi

far parlare la mia anima sui palchi

con un paio di scarpetta sollevarmi

balla

voglio due scarpetta, non guantoni da boxe

non voglio stare fermo, ballerò e ballerò

finché i piedi non bruciano io mi muoverò

finché i piedi non bruciano io mi muoverò

balla

Balla balla balla, le ballerine

balla balla balla per respirare

balla balla balla le ballerine

balla balla balla ba ba balla

balla con me

dove gli occhi non arrivano

ba ba balla balla balla con me

ora mi sento più libero

balla