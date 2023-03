Cricca canta il nuovo inedito, “Maledetta felicità”, e senza una parola lo dedica a Maria De Filippi

Cricca Maledetta felicità testo e significato del nuovo inedito.

Nella puntata del 5 marzo Cricca, come tutti i suoi compagni, aveva presentato un nuovo inedito, Australia.

Il pezzo non ha convinto il giudice esterno, Charlie Rapino, che lo ha definito vecchio e un po’ banalotto. Cricca lo ha difeso a spada tratta dicendo che: “per fortuna è il pubblico che deve apprezzarlo“. Questa reazione ha scatenato l’intervento di Rudy Zerbi che si trovava completamente d’accordo con Rapino.

Durante la settimana Lorella Cuccarini, Professoressa di Cricca, ha voluto parlare con il ragazzo (vedi qui) e lo ha convinto a provare a far ascoltare l’altro inedito, Maledetta Felicità.

Cricca maledetta felicità significato del brano

Il brano parla di un ragazzo che prova ad andare avanti dopo una storia d’amore molto grande e in cui lei sta ora con un’altra persona. Cricca lo ha presentato per la prima volta nella puntata del 12 marzo, e con gli occhi, senza dire una parola, lo ha dedicato a Maria De Filippi la quale lo ha ringraziato: “Ho visto, ho fatto finta di non vedere ma ho capito quando mi hai guardato e ti sei girato di spalle” ha detto la conduttrice.

Cricca maledetta felicità testo

Ho iniziato a camminare

e ho fatto tutta la città, a piedi

con i negozi chiusi e i semafori sul giallo, o spenti

ti ho pensato qualche volta, e non lo sai

le prime luci, l’alba mi hanno colpito in faccia, un pugno e

tu eri ancora lì

un’ombra nell’autunno

ti ho pensato qualche volta, e non lo sai

certe sere prendi e parti però poi non ti allontani mai

penso di star bene, giuro molto bene

dove non ci sei

ma succede che tu ti nascondi

nelle canzoni, le parole, gli occhi

e ti scriverei

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione

che anche se non cambiamo noi

cambia lo stato delle cose

ti ricordi di un anno fa

seduti in riva al cuore

così stretti in un abbraccio

ma il tuo abbraccio è di chi se ne va

Ho smesso di pregare, ho fatto pace con gli errori

di una vita intera

dico a tutti che sto bene, giuro molto bene, non avete idea

però ancora tu ti nascondi

nelle canzoni come dentro agli occhi suoi

e ti scriverei

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione

che anche se non cambiamo noi

cambia lo stato delle cose

ti ricordi di un anno fa

seduti in riva al cuore

così stretti in un abbraccio

ma il tuo abbraccio è di chi se ne va