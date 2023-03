Amici 22: Cricca in discussione per l’atteggiamento ad un passo dal serale

Amici 22. Questa Domenica, il 12 marzo, andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano del talent show di Canale 5. Sabato 18 marzo inizierà il serale (qui i nuovi giudici). Il destino dei ragazzi è già stato deciso in quanto la puntata di domenica è stata registrata il 3 marzo scorso (qui se volete spoiler su cosa accadrà). Tra gli allievi più incerti sembrano esserci oltre che Niveo, un altro allievo di Lorella, Cricca.

Andiamo a scoprire cose è accaduto nel daytime degli ultimi giorni.

Amici 22 il caso cricca

Il giovane Cricca, è noto, rappresenta un caso più unico che raro nella storia del programma. Eliminato da un giudice esterno in una sfida poco prima di fine 2022 è stato fatto rientrare da Lorella Cuccarini con una nuova sfida (qui la complessa storia del ragazzo dentro al programma).

Il problema nel suo caso è che ai professori il ragazzo appare più spocchioso dal suo ritorno. Già non fece un’ottima figura nella puntata del rientro quando, come battuta (riuscita male) disse all’eliminata Valeria Mancini “Dai, ti servirà da lezione“.

Nelle puntata successive il ragazzo non è mai decollato definitivamente arrivando all’ultima puntata in cui, dopo aver ricevuto le critiche dal giudice esterno Charlie Rapino per il suo nuovo inedito, Australia, brano giudicato vecchio e banale, ha risposto che spera che piaccia al pubblico.

Questo ha scatenato una reazione di Rudy Zerbi che ha confermato che condivide il parere sulla canzone ma non solo, trova che il ragazzo debba avere una maggior educazione nei confronti dei professionisti che arrivano nella scuola per giudicare.

La sua professoressa, Lorella Cuccarini, ha convocato nei giorni successivi l’allievo.

“Voglio parlare un po’ di questo inedito. Intanto se tu ti trovi di fronte ad una persona, é lì perché c’è un motivo. Ha di fronte Charlie Rapino, io non so se tu conosci la storia di Charlie Rapino. Ogni volta che viene un giurato a giudicare cover o inediti c’è un motivo perché è lì. Quindi se Charlie Rapino ti dice una cosa l’atteggiamento deve essere quello di fare tesoro di quello che ti si dice, di fare un’esame di coscienza e di capire evidentemente se si è sbagliato e dove. Tu hai avuto una reazione che non ho capito, hai dato un segnale come se non te ne fregasse niente del giudizio di un addetto ai lavori perché tu sei convinto della tua strada e allora vai avanti come un kamikaze. Non è questo l’atteggiamento.“

La Cuccarini a questo punto svela dell’esistenza di un altro inedito che lui non ha voluto fare…

“Noi abbiamo parlato dell’inedito, io te ne ho fatto ascoltare un altro. Se siete all’interno di una scuola, dovete anche ascoltare. Tu in questo momento non puoi permetterti di fare degli errori. Io oggi in puntata non ti ho difeso perché io la penso esattamente come Charlie. Secondo me questo inedito è debole per te in questo momento. Tu vieni già da un primo inedito che era andato malino, il secondo era andato bene quindi tu se sei al terzo non puoi sbagliare. Se io ti dico devi provare un’altra roba, tu mi devi stare a sentire. A volte siete capoccioni e presuntuosi. Se uno vi dice una cosa dovete affidarvi.“

A questo punto Cricca prende la parola:

“Io mi sono sempre affidato. A me piace il pezzo, non condivido quello che dice Charlie Rapino, rispetto quello che dice e le sue critiche però a me quel pezzo piace. In quel momento lì, se mi dice che non gli piace e che è vecchio, a me parte l’embolo e gli dico – Io non canto solo per te nè solo per Rudy, io canto per chi mi ascolta. E siccome il pubblico ce l’ho quasi sempre in piedi… io sono insicuro non presuntuoso, due settimane fa me ne volevo andare e adesso ho gli stessi pensieri. Canto bene ma non interpreto, non ho i pezzi, faccio schifo e infatti non ho ancora la felpa. Io ‘Maledetta felicità’ l’ho provata, sono pronto a fartela sentire ma per me Australia è forte, se vuoi la cambiamo… “

Lorella conclude il suo disco così:

“Per me tu sei ancora al 50% di quello che puoi farem questo per le cover. Gli inediti invece sono il vostro biglietto da visita e se uno vi dice una cosa dovete stare a sentire. Canta ‘Maledetta felicità’ se l’hai provata.l Invece a me hanno detto che addirittura tu non volevi partecipare alla gara dei super produttori perché sei convinto di Australia e che lo avresti prodotto esternamente per conto tuo o eventualmente con i super produttori, capisci che è un segnale di arroganza. Tu sei troppo sicuro di te, devi sempre metterti in discussione. Poi la decisione finale voglio che la prenda tu.“

Dopo la discussione Cricca esce dalla stanza e scoppia a piangere. A quel punto arriva la voce di Maria De Filippi che provaa parlargli:

“Ti voglio dire che ti sono stati fatti dei complimenti. Perché dirti che forse quello non andava bene, sarebbe stato meglio un altro, è comunque credere in te. Smolla ogni tanto Giovanni. Non è successo niente, ragionaci. Può capitare di non fare le cose perfette. Può capitare che sbagliamo noi, può capitare che sbaglino gli altri, può capitare che sbagli lei, ma deve dirti quello che pensa… non hai nessun motivo per non farcela a rimanere nella scuola, nessuno. Non è successo niente, ogni tanto devi parlare… se non sei di ferro non succede niente. Non va bene che quando c’è un intoppo, anche piccolino, siccome hai cacciato tutto dentro, esce il mondo, capito? Allora poi mischi tutto e fai un macello“

Maria lo rassicura anche sull’inedito:

“Credi in questo pezzo e ci credi più che nell’altro. Non è che accantonando Lorella necessariamente fai la scelta giusta. Per te conta di più accontentare te o accontentare lei. Io ti sgombro ogni dubbio che per lei, maglia o maglia, dipenda da quel pezzo. Se Rudy fa la faccia mentre lo canti, a Rudy non piace stop. Se metti in discussione la tua presenza per questo sbagli.“

Nella giornata di mercoledì Cricca, come successo per tutti i suoi compagni, è stato convocato in studio da Arisa che lo fa esibire su Rolling in the deep di Adele.

“Giovanni io volevo dirti una cosa anche su quanto successo in puntata. Io vorrei che questa cosa ti facesse riflettere, non voglio risposte. Da un po’ di tempo non c”è volta che qualcuno ti faccia un complimento, costruttivo, nel senso che anche quando qualcuno ti dice qualcosa che a te non piace, comunque è un qualcosa per aiutarti, e non c’è volta che tu non risponda con una sorta di aggressività, un po’ stizzito. Secondo me per la vita questo non è un buon metodo per andare avanti. Sei giovane e devi metterti in una posizione di ascolto. Io mi sento di dirti questo. Sei entrato in un modo ora sei in un altro, io ti consiglio di cambiare un po’ sound“

Anche Rudy Zerbi convoca il ragazzo in studio per un’esibizione, questa volta su una cover in inglese (I lived) e poi su Mare mare di Luca Carboni. Il professore lo stoppa prima del finale e te lo rimanda in casetta senza nemmeno commentare le esibizioni.

Rientrato in casetta racconta quanto accaduto ai compagni:

“Forse ho preso in leggero ritardo il ritornello. Gli ho detto ‘Non ti è piaciuta, ho sbagliato qualcosa?’ e lui mi hai detto ‘Vai, vai…’“

I suoi amici gli dicono che ha sbagliato e si è dimostrato ancora una volta spocchioso.

Insomma un periodo per nulla facile per Cricca che dovrà cercare di ritrovare un po’ di serenità, sopratutto nel rapporto con le critiche.