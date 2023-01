ESCLUSIVO: dopo la discussa eliminazione Cricca, con una sfida, rientra nella scuola di Amici

ESCLUSIVO: Cricca rientra ad Amici 22. Dopo l’eliminazione del cantante avvenuta nella puntata di Amici di domenica 8 gennaio, una eliminazione molto discussa, Cricca, secondo le nostro fonti, rientrerà nella scuola nella puntata registrata oggi e in onda domenica 15 gennaio 2023.

La scorsa domenica nella prima puntata del 2023 del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi abbiamo assistito ad una puntata che ha fatto molto discutere la rete.

Nonostante manchino circa 10 puntata all’inizio del serale del programma previsto per il mese di marzo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno fatto entrare tre nuovi allievi. La cantante Valeria e due ballerini. Una scelta che decisamente contrariato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano secondo cui ora sarebbe il momento di iniziare a fare delle scelte, anche dolorose.

Proprio per questo motivo Zerbi ha deciso di non toccare Niveo, da settimane protetto dalla Cuccarini (nonché amatissimo dal pubblico) nonostante l’ultima posizione nella classifica dei giudici esterni, lasciando alla Prof. la possibilità di scegliere del suo destino nella scuola.

Rudy ha scelto comunque di mandare in sfida immediata un altro allievo di Lorella, Cricca, Reo di essere terzultimo nella classifica dei giudici esterni e ultimo in quella degli streaming su Spotify.

Il ragazzo ha dovuto confrontarsi con il ventenne Jore che, in una sfida giudicata da Sara Andreani di Warner Music Italy, ha avuto la meglio su Giovanni (questo il vero nome di Cricca).

Il ragazzo in lacrime ha lasciato la scuola e fatto ritorno nella sua Riccione dove è stato accolto con entusiasmo ma anche dispiacere dalla sindaca. In rete la polemica è scoppiata ovunque con il pubblico scatenato. Le accuse principali?

La contraddizione nel far entrare una nuova cantante, Valeria , ed eliminare Cricca per sfoltire i banchi in vista del serale

, ed eliminare per sfoltire i banchi in vista del serale Verso la scelta del giudice esterno di non premiare Cricca , nella scuola da settembre, ma per motivi discografici, Jore

, nella scuola da settembre, ma per motivi discografici, E le più dure, quelle contro Lorella Cuccarini, rea secondo il pubblico di aver accettato la sfida non tutelando Cricca e di aver protetto, da diverse settimane a questa parte, Niveo

Il rientro di Cricca ad amici 22

Ora non sappiamo le motivazioni precise e quanto accaduto nel dettaglio se non che diversi allievi sono finiti in sfida nella puntata registrata oggi e in onda domenica 15 gennaio. Tra loro Maddalena, Wax, NDG, Valeria e Tommi Dali.

Due di questi ragazzi hanno dovuto lasciare la scuola e tra loro c’è Valeria che, e qui sta la sorpresa clamorosa, uscirà contro Cricca che così riprende un posto tra gli allievi della scuola di Amici 22.